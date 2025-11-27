Alibaba представила умные очки Quark S1 — конкурента Ray-Ban

Alibaba объединяет свои потребительские сервисы под единым брендом Qwen. Компания запустила продажи умных очков Quark S1, работающих на базе ИИ-моделей Qwen, сообщает Bloomberg. Ранее перезапущенное одноименное ИИ-приложение собрало более 10 миллионов загрузок за неделю и стало одним из самых быстрорастущих в Китае. На фоне этих запусков акции Alibaba в Гонконге выросли более чем на 5%.

Международные версии Quark появятся в следующем году

Bloomberg отмечает, что запуск умных очков Quark S1 — редкий шаг Alibaba (компании в сфере интернет-коммерции) в сторону потребительского оборудования.

Очки Quark S1 работают на ИИ-моделях Qwen. У них есть полупрозрачные дисплеи, которые показывают информацию прямо поверх реального изображения. В очки встроены камеры, микрофоны с костной проводимостью (улавливают звук через вибрации костей черепа) и съёмные батареи, рассчитанные примерно на сутки работы.

Модель S1 ориентирована на китайский рынок и должна стать местной альтернативой Meta* Ray-Ban Display. Помимо неё выпускается версия Quark G1 без micro-OLED-дисплеев. Она стоит около $268 (примерно 21 тыс. ₽).

Международные версии появятся в следующем году, в том числе на AliExpress.

Рынок умных очков растёт — Alibaba усиливает позиции экосистемой Qwen

Alibaba интегрирует в линейку Quark сразу несколько сервисов: интернет-магазин Taobao, туристическую платформу Fliggy и платежи Alipay. Компания сотрудничает с NetEase Inc. и Tencent Holdings Ltd. — их музыкальные сервисы NetEase Cloud Music и QQ Music доступны в новых очках.

По данным Bloomberg, аналогичные решения уже выходили у стартапов вроде Even Realities, но Alibaba расширяет категорию за счёт встроенной экосистемы и ИИ-моделей Qwen. Сейчас около трети рынка умных очков в Китае удерживает Xiaomi.

Alibaba предлагает локальную альтернативу продуктам Meta*

Bloomberg указывает, что Meta* Ray-Ban Display стоимостью $799 (около 62 тыс. ₽) предложили более амбициозный сценарий использования — интегрированные экраны и отдельный браслет для жестового управления. Однако устройства Meta* тяжелее и дороже. Alibaba выводит альтернативу, ориентированную на местный рынок и привязанную к экосистеме собственных сервисов.

Alibaba выпустила обновлённое приложение Qwen

18 ноября 2025 года Alibaba представила обновлённое бесплатное приложение Qwen — чат-бот на базе самой продвинутой версии модели Qwen. Приложение доступно на iOS и Android. Рынок рассматривает активность Alibaba в ИИ как новый виток конкуренции с OpenAI — ChatGPT в Китае недоступен.

Как заверяют в Alibaba, чат-бот Qwen может «по одной команде» создавать исследовательские отчёты и многостраничные презентации PowerPoint. Сервис вышел в публичное бета-тестирование и позиционируется как «лучший персональный ИИ-ассистент с самой мощной моделью».

Контекст

Рынок умных очков стремительно растёт и становится одной из ключевых категорий потребительской электроники.

Meta* продвигает новое поколение умных очков Ray-Ban Display со встроенным экраном 600×600 пикселей, голосовыми функциями и жестовым управлением через браслет Meta Neural Band. Компания готовит полноценные AR-очки к 2027 году.

Также Meta* заняла нишу и в sport-tech: спортивные умные очки Oakley Meta* HSTN получили 3K-съёмку, голосовое управление и встроенные динамики. Цена — от $399 (около 31 тыс. ₽). Модель рассчитана на пользователей активного образа жизни.

Apple после слабого запуска Vision Pro переключилась на разработку двух моделей умных очков: одна будет работать в связке с iPhone без собственного дисплея, вторая — с экраном и прямой конкуренцией Ray-Ban Display. Выпуск запланирован на 2027 год.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ, ограничения касаются и её сервисов Facebook и Instagram.