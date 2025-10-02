Apple разочаровалась в шлеме Vision Pro и работает над умными очками — но в нише уже есть лидер Ray-Ban от Meta*
Apple собирается выпустить умные очки вместо Vision Pro
Apple приостановила работу над новым поколением шлема виртуальной реальности Vision Pro. Теперь компания взялась за разработку умных очков, сообщают источники Bloomberg. Решение связано с тем, что рынок смещается в сторону более лёгких и массовых устройств, где лидирует Meta* со своими очками Ray-Ban.
Смена курса после провального старта Vision Pro
Гарнитура Vision Pro стоимостью $3499 в США дебютировала как флагманский проект Apple, но быстро получила репутацию слишком дорогого и громоздкого устройства. Пользователи жаловались на вес, дефицит приложений и контента. В частных обсуждениях топ-менеджеры компании признали недостатки продукта, пишет Bloomberg.
Изначально Apple планировала выпустить упрощённую модель Vision с новым дизайном и более лёгкой конструкцией. Но этот проект отложили. Компания ограничится скромным обновлением текущего поколения Vision Pro с более быстрым чипом, которое может выйти до конца 2025 года.
Apple смещает фокус на очки
Теперь в центре внимания Apple — умные очки. По данным Bloomberg, компания работает как минимум над двумя моделями. Первая, известная под кодом N50, будет связана с iPhone и не получит собственного дисплея. Её релиз может состояться в 2027 году.
Вторая версия будет оснащена дисплеем и составит прямую конкуренцию линейке Meta* Ray-Ban Display. Ранее выпуск планировался на 2028 год, но теперь Apple стремится ускорить разработку.
Очки будут работать через голосовые команды и использовать ИИ для выполнения задач. Это рискованная ставка для Apple, считают эксперты Bloomberg. Компания не преуспевает в этих областях: запуск платформы Apple Intelligence задержался, а развитие Siri пришлось переносить. Тем не менее обновлённый голосовой помощник компания обещает представить уже весной.
На рынке умных очков уже есть лидер
Meta* начала гонку раньше: первые очки Ray-Ban Stories вышли ещё в 2021 году, а в 2023-м компания добилась успеха с новой версией Ray-Ban Meta*. В прошлом месяце Meta* обновила линейку очков с дисплеем — улучшила камеры и увеличила автономность.
Сейчас умные очки стали главным продуктом Meta* в линейке гаджетов. В то время как гарнитуры смешанной реальности не оправдали ожиданий, очки быстро нашли своих пользователей.
Что могут предложить очки Apple
По информации источников Bloomberg, Apple рассматривает возможность выпускать очки в разных стилях и укомплектовать их динамиками, камерами и функциями голосового управления. Устройства будут работать через подключение к iPhone и использовать новый чип. Компания также изучает сценарии внедрения технологий для мониторинга здоровья.
Контекст
Apple инвестировала миллиарды долларов и более десяти лет в разработку Vision Pro, однако рынок постепенно смещается в сторону более простых и доступных устройств. Meta* уже заняла лидирующие позиции в этом направлении, тогда как Apple пытается сократить отставание за счёт интеграции искусственного интеллекта и новых аппаратных решений.
Перспективы высоки: умные очки рассматриваются как потенциальный преемник смартфонов, и компания, которая первой закрепится на этом рынке, сможет задать вектор развития всей индустрии персональной электроники.
Фото: Justin Sullivan / Staff / Getty Images
*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ, ограничения касаются и её сервисов Facebook и Instagram.
