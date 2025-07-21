$399–$500: вышли «умные» спортивные очки Oakley — пишут 3K-видео, управляются голосом
Meta* обновила линейку умных очков и пошла в сторону спорта. Oakley Meta* HSTN (читается как «Хаустон») — это первый смарт-гаджет компании за пределами линейки Ray-Ban. И он не про дополненную реальность, а про реальность, в которую удобно встроиться. Всё как раньше — камера, микрофоны, голосовое управление и Meta* View — но теперь в культовой спортивной оправе.
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Ray-Ban для бегунов — по цене выше айфона
Oakley Meta* HSTN — это уже не про стиль как у Ray-Ban, это про движение. Очки легче, тоньше и удобнее прошлых моделей, и сделаны не для кафе, а для велотрека, трейла и марафона — Meta* целится в новую аудиторию.
Базовая цена — $399, но есть лимитка с зеркальными золотыми линзами за $500. Внутри — почти та же начинка, что в Ray-Ban Meta* за $299: камера, микрофоны, голосовое управление и привязка к Meta* View App. Но HSTN — это уже не fashion, а sport-tech.
Что умеют очки?
- Съёмка в 3K — заметный апгрейд после 1080p у Ray-Ban.
- До 60 минут видео и фото на 12 мегапикселей (при хорошем свете).
- Управление голосом — через «Hey Meta*», либо по кнопке (но она до сих пор в неудобном месте).
- Встроенные динамики: можно слушать музыку, говорить по телефону и даже отправлять сообщения голосом.
- Зарядка — в кейсе, который весит больше, чем у Ray-Ban. Оправу заряжает за час, сам кейс — за 3,5 часа по USB-C.
- Всё автоматически синхронизируется с приложением.
И да, камера остаётся видимой: два чёрных кружка на фронте — объектив и диод. Диод мигает при записи, но слабо: вы можете начать снимать и не заметить этого.
AI внутри — но пока без магии
Очки интегрированы с Meta* AI — тем самым, который генерирует рецепты по фото содержимого холодильника. Или подсказывает, где вы припарковались, если сделали снимок. Но работает пока не идеально: на ужине журналист попробовал попросить «что-то не слишком сладкое» из меню — и получил ответ, что система ещё не умеет подбирать коктейли, но скоро будет.
Почему это важно
- Это первые очки Meta* вне линейки Ray-Ban.
- Компания делает ставку на премиальный сегмент без дисплея, который может масштабироваться быстрее, чем AR.
- Устройство создано вместе с EssilorLuxottica — владельцем брендов Ray-Ban и Oakley.
Meta* явно хочет вырастить привычку носить AI-гаджеты — сначала как гарнитуру и камеру, потом уже как полноценные AR-интерфейсы. Пока это не революция, но шаг к ней. Или хотя бы — модный заход в сторону фанов активного образа жизни.
*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.
Фото на обложке: Oakley
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