$399–$500: вышли «умные» спортивные очки Oakley — пишут 3K-видео, управляются голосом

Meta* обновила линейку умных очков и пошла в сторону спорта. Oakley Meta* HSTN (читается как «Хаустон») — это первый смарт-гаджет компании за пределами линейки Ray-Ban. И он не про дополненную реальность, а про реальность, в которую удобно встроиться. Всё как раньше — камера, микрофоны, голосовое управление и Meta* View — но теперь в культовой спортивной оправе.

Ray-Ban для бегунов — по цене выше айфона

Oakley Meta* HSTN — это уже не про стиль как у Ray-Ban, это про движение. Очки легче, тоньше и удобнее прошлых моделей, и сделаны не для кафе, а для велотрека, трейла и марафона — Meta* целится в новую аудиторию.

Базовая цена — $399, но есть лимитка с зеркальными золотыми линзами за $500. Внутри — почти та же начинка, что в Ray-Ban Meta* за $299: камера, микрофоны, голосовое управление и привязка к Meta* View App. Но HSTN — это уже не fashion, а sport-tech.

Что умеют очки?

Съёмка в 3K — заметный апгрейд после 1080p у Ray-Ban.

До 60 минут видео и фото на 12 мегапикселей (при хорошем свете).

Управление голосом — через «Hey Meta*», либо по кнопке (но она до сих пор в неудобном месте).

Встроенные динамики: можно слушать музыку, говорить по телефону и даже отправлять сообщения голосом.

Зарядка — в кейсе, который весит больше, чем у Ray-Ban. Оправу заряжает за час, сам кейс — за 3,5 часа по USB-C.

Всё автоматически синхронизируется с приложением.

И да, камера остаётся видимой: два чёрных кружка на фронте — объектив и диод. Диод мигает при записи, но слабо: вы можете начать снимать и не заметить этого.

AI внутри — но пока без магии

Очки интегрированы с Meta* AI — тем самым, который генерирует рецепты по фото содержимого холодильника. Или подсказывает, где вы припарковались, если сделали снимок. Но работает пока не идеально: на ужине журналист попробовал попросить «что-то не слишком сладкое» из меню — и получил ответ, что система ещё не умеет подбирать коктейли, но скоро будет.

Почему это важно

Это первые очки Meta* вне линейки Ray-Ban.

Компания делает ставку на премиальный сегмент без дисплея, который может масштабироваться быстрее, чем AR.

Устройство создано вместе с EssilorLuxottica — владельцем брендов Ray-Ban и Oakley.

Meta* явно хочет вырастить привычку носить AI-гаджеты — сначала как гарнитуру и камеру, потом уже как полноценные AR-интерфейсы. Пока это не революция, но шаг к ней. Или хотя бы — модный заход в сторону фанов активного образа жизни.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

Фото на обложке: Oakley