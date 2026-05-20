Бизнес выступил против объединения обезличенных данных в госсистеме — из-за риска раскрытия сведений о пользователе

Ассоциация больших данных, объединяющая «Яндекс», VK, «Сбер», МТС, ВТБ и других крупных игроков, выступила против проекта постановления правительства о «госозере» данных, сообщает Forbes. Сейчас бизнес передаёт государству обезличенные данные, но постановление разрешает дополнять эти массивы другой информацией. В АБД предупреждают, что это может нарушить анонимность граждан и призывают Минцифры разработать регламент оценки угроз обезличивания пользователей.

Минцифры разрешило дополнять обезличенные данные в «госозере» новыми данными

Проект постановления, опубликованный Минцифры 5 мая 2026 года, разрешает при формировании обезличенных дата-сетов в «госозере» использовать дополнительные сведения — в частности, статистические показатели. Кроме того, документ обязывает компании обезличивать данные с помощью собственного программного обеспечения, а не бесплатного софта от Минцифры, как предусматривалось ранее.

«Госозеро» данных — государственная информационная система, куда компании по запросу Минцифры обязаны бесплатно передавать персональные данные своих клиентов и сотрудников в обезличенном виде. Согласие самих пользователей на передачу данных не требуется. Первым проектом системы должен стать сервис сбора геотреков абонентов мобильной связи.

В АБД предупредили о рисках раскрытия личности пользователей

В АБД отметили, что объединение обезличенных данных с другими массивами информации может фактически делать их снова идентифицируемыми. При этом угрозы деобезличивания по проекту постановления оценивает тот же орган, который формирует составы данных, — без независимого контроля, подчеркнули в ассоциации.

АБД настаивает на разработке отдельного регламента оценки рисков повторной идентификации и уточнении перечня данных, допустимых для объединения. В ассоциации считают, что это поможет ограничить возможности злоупотребления использования персональной информации граждан.

АБД попросила отсрочить нововведение — не все компании имеют нужное ПО

Проект также предполагает использование компаниями собственного софта для обезличивания дата-сетов. Эксперт по защите персональных данных и соучредитель Regional Privacy Professionals Association (RPPA) Алексей Мунтян в комментарии Forbes подчёркивает, что бизнес в таком случае не будет зависеть от стороннего ПО. Для поддержки и обеспечения безопасности чужого софта потребовались бы дополнительные расходы.

Однако не все организации располагают собственными инструментами, подчёркивают в АБД. Ассоциация предлагает сдвинуть сроки вступления новых требований в силу до марта или сентября 2027 года, чтобы компании могли подготовить необходимое ПО.

Источник Forbes, близкий к Минцифры, допускает, что переход на собственный софт бизнеса связан с отсутствием у ведомства готового масштабируемого решения. Реализация «госозера» в целом, по его словам, «топчется на месте» — из-за бюрократических затруднений.

Минцифры планирует обогащать данные из «госозера» для эффективного решения задач

В Минцифры объяснили необходимость обогащения данных задачами государственного управления: сопоставление обезличенной информации из дата-сетов со статистикой по состоянию экономики и общества позволит «принимать более эффективные решения».

В качестве примеров задач, которые можно решить с помощью обогащённых данных, Минцифры приводит возможность оперативно выявлять перегруженные маршруты общественного транспорта или определять потребность в строительстве школ.

Исследование угроз деобезличивания, по словам ведомства, предусмотрено — оно позволит выбрать методы обработки данных с минимальными рисками деанонимизации.

Контекст

Создание «госозера» данных было предусмотрено поправками к закону «О персональных данных», принятыми в августе 2024 года. Этот закон обязывает бизнес по запросу Минцифры бесплатно передавать в новую государственную информационную систему (ГИС) обезличенные персональные данные своих клиентов и сотрудников. На первом этапе доступ к этим данным планируется предоставить только госорганам, но впоследствии правительство сможет допускать к ним и другие организации.

ГИС входит в Единую информационную платформу Национальной системы управления данными (ЕИП НСУД). Первым проектом в рамках «госозера» должен стать сервис для сбора и анализа обезличенных данных о перемещениях абонентов сотовых операторов.