Компании чаще выбирают для сотрудников четырёхзвёздочные отели на ПМЭФ–2026 — ночь стоит в среднем 19 тыс. рублей

Российские компании на период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 года в 37% случаев бронируют четырехзвездочные отели, сообщает сервис организации деловых поездок Островок Командировки. Средняя стоимость ночи достигает 19,2 тыс. рублей. Пятизвездочные гостиницы заняли лишь 7% от общего числа заказов компаний на период проведения ПМЭФ–2026, стоимость размещения в них значительно выше — в среднем 65 тыс. рублей за ночь.

Вторыми по популярности среди бизнеса стали трёхзвёздочные гостиницы — их выбирают в 16% случаев, в среднем — по 11,6 тыс. рублей за ночь. Руководитель Островок Командировки Любовь Васильева объяснила высокий спрос на трёх- и четырёхзвёздочные гостиницы корпоративными политиками.

«Для деловых поездок именно отели этих категорий чаще всего становятся оптимальным выбором. Такие объекты обеспечивают необходимый уровень комфорта и сервиса для сотрудников, при этом оставаясь более доступными по стоимости по сравнению с пятизвездочными отелями», — отметила она.

По данным сервиса, на апартаменты и квартиры приходится 14% корпоративных заказов. Средняя стоимость ночи составляет около 9,4 тыс. рублей.

Каждое десятое бронирование приходится на объекты без звезд — средняя цена здесь составляет 9,2 тыс. рублей за ночь.

Больше всего бронирований — от ИТ-компаний и консалтинга

Согласно исследованию сервиса, активнее всего размещение на даты ПМЭФ-2026 бронируют компании из сфер ИТ и консалтинга, образования, промышленности и госсектора.

В Островок Командировки отметили, что объем бронирований на форум уже сопоставим с уровнем прошлого года. Компании стараются планировать поездки заранее — в некоторых случаях номера резервируют за полгода до мероприятия.

Петербургский международный экономический форум — одна из крупнейших мировых площадок для делового общения и заключения бизнес-соглашений. Форум проводится с 1997 года, а с 2006-го проходит при участии и под патронажем президента России.

В программу ПМЭФ-2026 вошли более 150 сессий. Главной темой форума в этом году стал «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Стоимость участия в Петербургский международный экономический форум в 2026 году достигла рекордных 1,63 млн рублей за полный пакет на все дни форума. По сравнению с 2019 годом цена выросла более чем в пять раз: тогда билет стоил 350 тыс. рублей. С 2012 года стоимость участия увеличилась в 23 раза — значительно быстрее инфляции.

Покупка стандартного пакета не гарантирует доступ на пленарную сессию с участием президента России — попасть туда можно только по персональному приглашению. Для участников с ограниченным бюджетом организаторы оставили однодневный билет на 3 июня стоимостью 66 тыс. рублей.