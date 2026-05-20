Юрент предложил встроить кикшеринг в систему общественного транспорта — муниципалитеты получат данные о поездках

Оператор кикшеринга МТС Юрент предложил интегрировать арендные электросамокаты в единую цифровую транспортную систему России, предложил гендиректор Юрент Иван Туринге на ЦИПР—2026. Пользователи смогут оплачивать поездки на самокатах через транспортные приложения и цифровые транспортные карты. В будущем клиентам кикшеринговых сервисов дадут возможность получать скидки при пересадках.

Электросамокаты особенно полезны при поездках «последней мили»

Гендиректор Юрент Иван Туринге отметил, что встроеные в городскую транспортную инфраструктуру электросамокаты будут особенно полезны при поездках «последней мили». Пользователь добирается на общественном транспорте до остановки, а затем пересаживается на самокат, чтобы доехать до дома или офиса.

«Наша инициатива дает потенциал интеграции кикшеринга в создаваемую Минтрансом России концепцию цифровизации транспорта», — заявил гендиректор Юрент Иван Туринге.

Муниципалитеты получат доступ к данным о передвижениях самокатов

В компании считают, что интеграция кикшеринга в одну цифровую платформу с общественным транспортом позволит городам получать обезличенные данные о поездках и передвижении самокатов. На их основе власти смогут планировать парковочные зоны и инфраструктуру для СИМ.

Юрент уже использует такой подход в Сириусе и Казани, в Нижнем Новгороде проект находится на финальной стадии. Муниципалитеты могут в реальном времени видеть количество, статус и местоположение самокатов.

В компании считают, что это поможет разделить потоки пешеходов и СИМ и снизить нагрузку на тротуары.

Кикшеринг заявил о снижении аварийности

Еще одной задачей цифровизации в Юрент называют борьбу с поездками несовершеннолетних. В 2025 году компания интегрировалась с Mos ID в Москве и использует собственную систему МТС ID.

По словам Ивана Туринге, с помощью этих инструментов сервис не допустил к аренде около 122 тыс. несовершеннолетних пользователей. Сейчас операторы кикшеринга также обсуждают подключение к ЕСИА («Госуслугам»).

По данным компании, сейчас сервисами кикшеринга пользуются более 25 млн россиян, а 90% поездок носят транспортный, а не развлекательный характер.

В Юрент также заявили, что аварийность в отрасли кикшеринга за девять месяцев 2025 года снизилась более чем на 38%. При этом доля ДТП с частными электросамокатами продолжает расти из-за слабого регулирования таких устройств.