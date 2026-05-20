«Пора выходить из ясельной группы детского сада»: рынок предлагает повысить НДС для отечественных ИТ-компаний

Российской ИТ-отрасли пора постепенно отказываться от части льгот и переходить к более рыночной модели работы, заявил на ЦИПР-2026 генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов. При этом малые компании, не предлагающие уникальные решения, должны уйти с рынка или объединиться с крупным, устойчивым бизнесом.

В Т1 призвали ужесточать условия для ИТ-рынка

В 2022 году ИТ-компаниям предоставили множество мер поддержки: например, льготные ипотеки для ИТ-специалистов до 6% годовых, пониженного налога на прибыль (5% вместо 25%), освобождение от НДС и другие, говорит Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

«Тогда для компаний сделали льготный режим, разные плюшки для айтишников, стимулировали спрос, обязали крупных корпораций вкладываться в локализацию. Казалось бы, создается рынок — а на деле похоже на ясельную группу детского сада. Нужно ли это было в моменте? Абсолютно. Но в той ли мы ситуации, чем были раньше сейчас? Конечно, нет. <...> Значит, пора выходить из этой группы», — поделился Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

В прошлом году уже поднимался вопрос постепенного возвращения НДС для ИТ-компаний, однако обсуждение приостановилось. По мнению главы Т1, в этом году дискуссия возродится — и хотя бизнес воспринимает инициативу болезненно, рынку нужны изменения.

Отрасли необходимо привыкать к более жесткой конкурентной среде, подчёркивает Дмитрий Харитонов. Это должно заставить компании пересматривать бизнес-модели и концентрироваться на качестве продуктов и эффективности.

ИТ-компании начали отказываться от неэффективных разработок на фоне замедления импортозамещения

Харитонов также рассказал, что Т1 уже адаптирует собственную стратегию под новые рыночные условия. По его словам, в 2025 году заказчиков стали интересовать стоимость сопровождения, интеграции и реальная эффективность продуктов.

Холдинг Т1 провел ревизию собственного продуктового портфеля и начал отказываться от решений, которые не готовы конкурировать на рынке без искусственного спроса.

Участники сессии также заявили, что в ближайшие годы рынок будет двигаться в сторону партнерств, комплексных решений и активного внедрения искусственного интеллекта в продукты, а объем доступных денег в отрасли продолжит сокращаться.

Часть малых компаний вынужденно покинет российский рынок ИТ

Участники дискуссии на ЦИПР-2026 сошлись во мнении, что российский ИТ-рынок входит в этап консолидации. Дмитрий Харитонов заявил, что ужесточение условий приведет к укрупнению игроков и объединению ресурсов для создания более конкурентоспособных решений.

«Либо они [малые стартапы] должны будут примкнуть к большим компаниям и свою технологию продать, если в ней есть уникальность. Либо они отомрут — и это просто оздоровление рынка, вполне естественный механизм», — поделился Дмитрий Харитонов в разговоре с Russian Business.

По словам Дмитрия Харитонова, в ряде сегментов российского ИТ-рынка уже возникло перенасыщение продуктами. В качестве примера он привел рынок корпоративных коммуникационных платформ, предложение на котором значительно превышает спрос.

«Нет столько рынка для этих продуктов», — резюмировал Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1, в комментарии Russian Business.

Также представители отрасли считают, что ключевым критерием для ИТ-компаний теперь станет не сам факт импортозамещения, а способность повышать производительность бизнеса и снижать издержки клиентов.