85% фрилансеров не могут полноценно отдыхать: главный источник их тревоги — нестабильный доход

Большинство фрилансеров в России не могут позволить себе полноценный отдых, выяснили сервис психотерапии «Ясно» и платформа для работы с внештатными исполнителями Solar Staff. Только 15% опрошенных заявили, что способны полностью расслабиться в выходные. Остальные 85% отдыхают лишь изредка или вообще не отвлекаются от работы. Главным источником тревоги фрилансеры считают нерегулярный доход.

Отсутствие начальства — главный аргумент в пользу фриланса

Согласно исследованию, россияне выбирают фриланс прежде всего ради независимости. Отсутствие начальства назвали главным преимуществом проектной занятости 33% респондентов.

Среди других причин выбора фриланса:

возможность больше зарабатывать — 24%;

контроль над собственной нагрузкой — 20%;

возможность выбирать проекты по интересам — 12%;

гибкий график — 8%.

Однако опрошенные отмечают и дополнительную ответственность. Самостоятельное управление временем 43% считают преимуществом, но для 12% оно уже стало источником постоянного стресса.

Более половины фрилансеров не могут создать баланс между работой и личной жизнью

Работа вне найма сопровождается высоким уровнем неопределённости. Непредсказуемый заработок стал главным источником беспокойства для 36% участников опроса. Ещё 22% испытывают тревогу из-за отсутствия социальных гарантий, а каждый пятый опасается риска отсутствия новых проектов.

Из-за роста ответственности за уровень собственного дохода более половины респондентов — 51% — не могут поддерживать чёткий баланс между работой и личной жизнью. Только 30% фрилансеров понимают, когда именно заканчивается их рабочий день.

«Фриланс — это вызов не только для нашей организованности в работе, но и для нашей способности к отдыху. Когда кто-то задаёт нам рамки, это делает нас в чём-то несвободными, но в чём-то, наоборот, освобождает от саморегуляции», — подчёркивает практикующий психолог, гештальт-терапевт и комьюнити-директор сервиса «Ясно» Екатерина Артеменко.

Треть фрилансеров планируют задачи и дедлайны, чтобы справиться со стрессом

Главным показателем здорового отношения к работе фрилансеры называют возможность отдыхать без чувства вины — так ответили 35% участников. Ещё 22% связывают баланс с управлением собственной нагрузкой, 20% — с устойчивым заработком.

Чтобы справляться со стрессом, фрилансеры чаще всего прибегают к следующим способам:

чёткое планирование задач и дедлайнов — 30%;

перерывы и отдых — 25%;

физическая активность — 20%;

общение с близкими — 14%.

Директор по коммуникациям Solar Staff Валерия Акыева отмечает, что на фрилансе вся ответственность за распределение времени лежит на самом специалисте.

«Навык управления собственным временем, фокусом и ресурсным состоянием становится базовой компетенцией — вне зависимости от того, работает человек на фрилансе или в штате», — подчёркивает директор по коммуникациям Solar Staff Валерия Акыева.

Контекст

По данным Solar Staff, среднемесячный доход фрилансеров в 2025 году вырос на 25,7% и достиг 44 тыс. рублей. Самые высокие заработки оказались у программистов — 191 тыс. рублей и менеджеров проектов — 145 тыс. рублей. Сильнее всего за год поднялись доходы маркетологов — на 54% — и менеджеров по рекламе — на 32%.

Чаще всего внештатных специалистов в 2025 году привлекали компании в сферах рекламы и медиа, онлайн-торговли, IT и телекома.