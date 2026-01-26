Средняя зарплата фрилансеров выросла до 44 тыс. ₽ в 2025-м: самый большой доход у программистов — 191 тыс. ₽
Средняя зарплата фрилансеров в 2025-м выросла до 44 тыс. ₽
Среднемесячный доход внештатных исполнителей в 2025 году вырос на 25,7% и достиг 44 тыс. рублей. Как сообщил Forbes, самые высокие доходы получили специалисты с технической и управленческой экспертизой. Чаще всего в прошлом году фрилансеров привлекали компании из сферы рекламы и медиа.
Доход программистов показал наибольший рост в 2025-м
Как пишет Forbes, аналитика сервиса по работе с самозанятыми Solar Staff изучили доходы и профессиональный профиль более 50 тыс. проектных исполнителей, работавших через платформу в течение 2025 года.
Наибольший доход в прошлом году получали специалисты с технической и управленческой экспертизой. В эту группу вошли программисты, веб-разработчики и менеджеры проектов.
Среднемесячные доходы наиболее востребованных фрилансеров в 2025 году:
-
программисты — 191 217 рублей (+18% год к году);
-
менеджеры проектов — 145 119 рублей (+10%);
-
аналитики — 127 284 рубля (+11%);
-
маркетологи — 118 798 рублей (+54%);
-
менеджеры по рекламе — 108 987 рублей (+32%);
-
event-менеджеры — 100 157 рублей (+25%);
-
дизайнеры — 83 494 рубля (+31%);
-
редакторы — 76 059 рублей (+11%);
-
контент-менеджеры — 66 070 рублей (+17%);
- копирайтеры — 54 230 рублей (+22%).
Рекламный рынок больше других нуждается в проектных специалистах
Сфера рекламы и медиа стала лидером по частоте работы с внештатными исполнителями. На втором месте — онлайн-торговля (e-commerce и ретейл). За ней следуют IT и телеком.
Компании из сегмента e-commerce чаще всего привлекают блогеров, веб-разработчиков и менеджеров по рекламе. В IT и телеком-секторе основными внештатными специалистами остаются менеджеры проектов, веб-разработчики, дизайнеры и аналитики.
Большинство исполнителей работают из России и соседних стран
Основная часть фрилансеров, работавших через Solar Staff в 2025 году, находилась в России, Белоруссии и Армении.
Генеральный директор Solar Staff Роман Шинкаренко заявил, что компания наблюдает устойчивую тенденцию: высококвалифицированные специалисты всё чаще работают вне классического найма и масштабируют свою экспертизу через проектную занятость.
IT-фриланс показал рост ещё в первом полугодии 2025-го
В июне 2025 года компания Solar Staff сообщала, что крупный и средний бизнес стал активнее привлекать внештатных IT-специалистов. В отдельных направлениях доходы фрилансеров за январь–май 2025 года выросли в 1,5–2 раза.
Наиболее заметный рост показали HTML-верстальщики — их доходы увеличились на 94%, системные администраторы — на 88%, и тестировщики — на 87%. Средний доход в этих категориях достиг 45,8 тыс. рублей, 94,8 тыс. рублей и 157,9 тыс. рублей соответственно. По уровню заработка лидировали веб-разработчики (203,3 тыс. рублей) и программисты (186,2 тыс. рублей).
