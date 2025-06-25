Доходы IT-фрилансеров рванули вверх. Бизнес идет во внештатную модель

Крупный и средний бизнес все активнее привлекает внештатных IT-специалистов — доходы фрилансеров в некоторых сферах за январь–май 2025 года выросли в 1,5–2 раза. Данные стали результатом исследования платформы для безопасного управления внештатными командами Solar Staff, с которым ознакомился Русбейс.

Особенно заметный рост показали зарплаты HTML-верстальщиков (доходы +94%), системных администраторов (+88%) и тестировщиков (+87%). Средний доход у данных специалистов дорос до 45,8 тыс. рублей, 94,8 тыс. и 157,9 тыс. соответственно. Причем по размеру заработка в лидерах веб-разработчики (203,3 тыс.) и программисты (186,2 тыс.).

Спрос на гибкие кадры подстегивают дефицит квалифицированных специалистов и потребность бизнеса в быстром масштабировании. «Фриланс уже не воспринимается как временное или вспомогательное решение. Компании осознанно интегрируют внештатных специалистов в ключевые процессы: от цифровых трансформаций до масштабирования продуктовых команд», — отмечает генеральный директор Solar Staff Роман Шинкаренко.

Среди главных преимуществ фриланса — скорость найма (2–5 дней против 1–3 месяцев в штат) и возможность привлекать узкопрофильных специалистов без географических ограничений. Наибольшим спросом пользуются разработчики, системные аналитики, ERP-программисты, веб-дизайнеры, маркетологи и операторы.

В первом полугодии прошлого года также был зафиксирован рост зарплат IT-фрилансеров. Их заработок увеличился на 40%.

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