«Ростелеком» инвестирует миллионы рублей в свой агрегатор отелей для госструктур — сейчас сервис приносит убыток

«Ростелеком» намерен вложить несколько сотен миллионов рублей в развитие собственного онлайн-агрегатора гостиниц, предназначенного для госорганов и корпоративных клиентов, сообщает Forbes. Сервис был запущен в середине 2024 года, но пока не приносит дохода. По мнению экспертов, занять место на рынке B2B-бронирования отелей будет непросто — он уже поделён между крупными игроками.

Выручка отельного сервиса «Ростелекома» выросла на 14 000%, однако чистый убыток достиг 117 млн рублей

«Ростелеком» планирует инвестировать в собственный онлайн-агрегатор гостиниц для развития его продуктовых направлений и улучшения качества сервиса, заявил в интервью Forbes директор по развитию цифрового бизнеса подразделения «X.Технологии» «Ростелекома» Дмитрий Рейдман.

По его словам, агрегатор отелей сейчас растёт на «сотни процентов в год»: совокупный объём продаж в сервисе приближается к 1 млрд рублей.

Согласно данным Rusprofile, выручка сервиса бронирования отелей по итогам 2025 года составила 28 млн рублей, что на 14 296% больше по сравнению с 2024 годом. Несмотря на высокий показатель выручки, компания получила чистый убыток в 117 млн рублей, выросший на 195% год к году.

Агрегатор гостиниц был разработан оператором компании «Система бронирования отелей» (СБО) и вышел на рынок в июне 2024 года. Платформа собирает информацию о гостиничных услугах по всей России — сейчас к ней подключено 7000 отелей. Сервис предлагает спецтарифы для госслужащих и ориентирован преимущественно на сегменты B2B и B2G. Агрегатор входит в кластер «X.Технологии» «Ростелекома» наряду с 12 другими проектами, в том числе платформой для управления командировками Corteos и агрегатором экскурсий GuideGo.

Малые отели не смогут работать с агрегатором «Ростелекома» из-за сложной отчётности

Основатель консалтинговой компании HotConsulting Роман Сабиржанов в комментарии для Forbes указывает на структурное ограничение: малым объектам, которые занимают 85% всего рынка гостиниц, будет трудно работать с отчётностями по госзаказу, что ограничит их подключение к агрегатору. Таким образом, сервис «Ростелекома» будет востребован в первую очередь у крупных отелей.

Роман Сабиржанов считает, что уникальное торговое предложение агрегатора, направленное на скидки для госслужащих и правильный документооборот, «не является сильным». В будущем эксклюзивность этого предложения размоется, и оператору будет необходимо продумать стратегию расширения ниши.

Рынок командировочного бронирования для госслужащих огромен, признаёт основатель сообщества Travel Startups Леонид Пустов. По его словам, СБО отбирает отели, наиболее подходящие для госсегмента, и потенциально может занять значимую долю в этом сегменте. Однако пока проект находится только на начальной стадии развития, и говорить о его серьёзном присутствии на рынке рано, подчёркивает эксперт.

Телеком-операторы активно осваивают туристический рынок

B2B-рынок бронирования отелей в России давно поделён между несколькими игроками, напоминает финансовый консультант Антон Иншутин в комментарии Forbes. В сегменте работают «Островок B2B», приобретённый «Яндексом» в 2025 году «Академ-Онлайн», «Броневик» от МТС, а также Hotelbook, Hotelstar и OneTwoTrip. Масштабировать нишевой сервис в условиях высокой конкуренции непросто, считает эксперт.

Телекоммуникационные операторы активно осваивают туристический рынок. МТС в 2022 году купила сервис «Броневик» и на его базе запустила МТС Travel, однако в конце 2024 года признала направление неэффективным. «Мегафон» развивает аналитические инструменты для туристического бизнеса на основе данных об абонентах. «Билайн» в 2024 году инвестировал через собственный фонд в стартап краткосрочной аренды жилья Keygo и ресторанную платформу «Рестик».