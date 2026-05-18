В России самокатчиков могут обязать авторизовываться через «Госуслуги» — и запретить поездки несовершеннолетним

Министерство транспорта России поддержало обязательную авторизацию пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) через портал «Госуслуги», сообщает «Газета.Ru». Помимо этого, ведомство обсуждает государственную регистрацию электросамокатов, создание реестра СИМ и запрет на использование транспорта подростками до 16 лет. Инициативы направлены на сокращение числа аварий с СИМ.

Арендные самокаты привяжут к «Госуслугам», личные — занесут в реестр

Депутат Александр Аксёненко предложил Минтрансу ввести обязательную проверку возраста для пользователей арендных самокатов через «Госуслуги» — по аналогии с идентификацией при аренде автомобиля. Кроме того, депутат выдвинул идею создания реестра СИМ, которые граждане используют в личных целях,. По мнению Аксёненко, присвоение регистрационных номеров при покупке самокатов упростит идентификацию нарушителей ПДД.

По данным Газеты.ru, Минтранс поддержал предложения депутата. В числе других обсуждаемых ведомством мер — введение госпошлины за постановку СИМ на учёт и выдачу номеров. В Минтрансе уточнили, что вопрос верификации пользователей через «Госуслуги» может быть дополнительно рассмотрен после принятия изменений в ПДД.

В 2025 году число аварий с электросамокатами в России превысило 3,2 тысячи

Инициативы появились на фоне роста аварий с СИМ. Согласно статистике ГИБДД, в 2025 году в стране зафиксировали свыше 3,2 тыс. ДТП с электросамокатами и другими СИМ — в них погибли 68 человек, ещё около 3,4 тыс. получили травмы.

В крупных городах проблема стоит острее всего. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечают, что Москва остаётся лидером по количеству аварий с СИМ. Однако после введения ограничений скорости и зон автоматического контроля показатели аварийности снизились.

По оценке аналитиков, в будущем электросамокаты будут регулироваться так же, как и другие виды транспорта. Сейчас сервисы кикшеринга уже штрафуют нарушителей и используют верификацию пользователей.

Контекст

Подтверждение возраста через «Госуслуги» при аренде самокатов может быть запущено в трёх регионах — Московской области, Санкт-Петербурге и Татарстане. Пилотный проект обсуждается Минцифры и сервисами кикшеринга — Whoosh, «Юрентом» и «Яндексом».

В настоящий момент система верификации полноценно работает только в Москве через портал mos.ru, который интегрирован с «Госуслугами». С февраля 2025 года прокат самокатов в столице стал доступен только после прохождения идентификации.

Эффективность этого подхода подтверждается статистикой департамента транспорта Москвы: за сезон 2025 года было заблокировано 76 тысяч аккаунтов несовершеннолетних пользователей. Общее количество аварий с участием арендованных СИМ снизилось на 57%, а с участием детей — на 72%.