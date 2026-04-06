Подтверждать возраст при аренде самокатов нужно будет через «Госуслуги» — систему хотят внедрить по всей России
Пилотный запуск пройдет в Московской области, Санкт-Петербурге и Татарстане
Минцифры и сервисы кикшеринга Whoosh, «Юрент» и «Яндекс» обсуждают внедрение верификации пользователей через «Госуслуги» по всей России, сообщили источники РБК. В министерстве подтвердили, что работа ведётся совместно с регионами, где может пройти пилотный запуск. Сейчас система подтверждения возраста при аренде самоката работает только в Москве.
Подключение сервисов к системе верификации будет добровольным
В Минцифры уточнили РБК, что речь идёт о подключении к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая позволит точно определять возраст арендаторов. Подключение к системе для операторов кикшеринга будет добровольным.
Сейчас её уже используют многие российские платформы, например, «Яндекс», «Авито», Ozon, VK и Wildberries.
Не все игроки рынка могут внедрить верификацию
По данным источников РБК, прежде чем запускать интеграцию, компаниям потребуется юридическое основание для обмена данными с ЕСИА.
Вице-президент Национального союза автомобилистов Антон Шапарин сообщил, что не все участники рынка обладают таким правом, и отдельным компаниям придётся пройти специальную процедуру с подачей заявки в правительственную комиссию по цифровому развитию.
Представитель «Юрента» добавил, что Минцифры уже оказывает методологическую и консультационную поддержку по внедрению.
Подтверждение возраста уже работает в Москве, в планах — Санкт-Петербург
На текущий момент полноценная верификация пользователей действует только в Москве. Она реализована через портал mos.ru, интегрированный с ЕСИА.
С февраля 2025 года арендовать самокаты в столице могут только пользователи, прошедшие идентификацию. Меру вводили для выявления нарушителей и ограничения доступа несовершеннолетних.
Вице-президент Национального союза автомобилистов Антон Шапарин сообщил РБК, что обсуждается запуск пилотов в регионах, в частности в Московской области, Санкт-Петербурге и Татарстане.
После внедрения Mos ID число аварий с самокатами снизилось вдвое
Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что по итогам сезона 2025 года было заблокировано 76 тыс. аккаунтов несовершеннолетних пользователей.
После внедрения верификации через Mos ID количество аварий с участием прокатных СИМ снизилось на 57%, а аварий с участием детей — на 72%. Камеры ЦОДД с использованием ИИ фиксируют нарушения, после чего данные передаются операторам проката.
Запуск системы по всей стране могут отложить до 2027 года
Сейчас сервисы кикшеринга применяют дополнительные способы идентификации: Whoosh использует банковские ID, а «Юрент» — MTS ID.
Представители «Яндекса» и «Юрента» сообщили РБК, что интеграция с ЕСИА позволит усилить существующие механизмы и сократить случаи аренды самокатов несовершеннолетними.
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в комментарии изданию выразила опасение, что проблема передачи аккаунтов от взрослых детям сохранится. Родители могут передавать доступы, включая данные «Госуслуг». По её оценке, внедрить верификацию по всей стране в этом сезоне не успеют — запуск возможен в 2027 году.
