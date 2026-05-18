Папа Римский Лев XIV учредил комиссию по ИИ: цель — изучить последствия использования технологии для человечества

Папа Римский Лев XIV распорядился создать комиссию, которая займётся изучением последствий внедрения искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе Ватикана. В официальном заявлении решение объяснили расширением применения ИИ в последнее время и его «потенциальным воздействием на людей и человечество в целом». В Ватикане также подготовили послание Папы, посвящённое ИИ, — оно должно быть опубликовано в ближайшие недели.

Комиссия объединила семь ватиканских структур

Новое подразделение получило название Междикастерская комиссия по искусственному интеллекту. Междикастерской комиссией называют орган при Папской курии (главный административный орган), который объединяет представителей нескольких ведомств Ватикана для решения конкретной задачи.

В его состав вошли представители сразу семи подразделений Святого Престола:

Дикастерия (ведомство) по содействию всестороннему развитию человека;

Дикастерия доктрины веры;

Дикастерия по культуре и образованию;

Дикастерия по коммуникациям;

Папская академия жизни;

Папская академия наук;

Папская академия социальных наук.

Руководитель каждого из перечисленных учреждений назначит своего представителя в комиссию. Любые изменения в составе должны утверждаться лично папой.

Координаторы комиссии будут меняться каждый год

Ватикан сообщил, что координировать деятельность комиссии на первый год поручено Дикастерии (ведомству) по содействию всестороннему развитию человека. В дальнейшем, также на год, ответственность будет передаваться одному из участвующих учреждений — решение об этом будет принимать сам Папа.

В задачи координатора будет входить:

содействие сотрудничеству и обмену информацией между членами группы;

выработка политики использования ИИ в самом Святом Престоле;

организация диалога и участия всех сторон.

Ранее Папа Лев XIV уже обращался к теме ИИ

Ещё в прошлом году Папа Лев XIV призвал технологические компании и учёных соблюдать этические нормы при развитии и внедрении искусственного интеллекта, писал «Коммерсантъ». Тогда Папа Римский заявил, что «современные технологии обязаны учитывать интересы человека не только материально, но и духовно-интеллектуально».

В феврале 2026 года Лев XIV посоветовал католическим священникам не пользоваться ИИ при подготовке проповедей, сообщил Vatican News. Теперь же, с созданием профильной комиссии, Ватикан переходит от рекомендаций к системной работе по регулированию технологии.

В Ватикане подчёркивают: забота церкви о достоинстве каждого человека, особенно в вопросах всестороннего развития, требует внимательного изучения новых технологий. Искусственный интеллект, который в последние годы развивается всё быстрее, не может оставаться вне этого внимания.