56% сотрудников жалуются на выгорание на работе: главные причины — токсичная атмосфера и переработки

56% сотрудников жалуются на выгорание на работе: главные причины — токсичная атмосфера и переработкиТолько каждый десятый работник публично рассказывает о проблемах в компании
Более половины сотрудников, которые обращаются к корпоративным психологам, делают это из-за выгорания и хронического стресса, сообщают сервис онлайн-психотерапии Ясно и платформа Dream Job. Исследование показало, что основными причинами эмоционального истощения стали токсичная атмосфера в коллективах, давление со стороны руководства и переработки. Одновременно в 2026-м по сравнению с 2024 годом стало на 71% больше вакансий с корпоративным психологом.
Более половины обращений к психологам связаны с выгоранием на работе
По данным Ясно, 56% клиентов корпоративных программ приходят в терапию именно с запросами, связанными с выгоранием и рабочим стрессом.
На втором месте среди причин обращений — нестабильная самооценка и тревожность. Сотрудники жалуются на:
- страх ошибок,
- зависимость от оценки руководителя,
- проблемы с концентрацией,
- ощущение постоянного напряжения.
Кроме того, работники часто говорят об эмоциональном и физическом истощении, раздражительности, апатии и потере смысла в работе.
Сотрудники пишут о «токсичной атмосфере» на работе
Как отметил основатель и гендиректор Dream Job Борис Курбатов, эмоциональное напряжение стало одной из главных тем в отзывах сотрудников о работодателях. Чаще всего пользователи упоминают:
- токсичную атмосферу,
- отсутствие поддержки,
- давление со стороны менеджмента,
- переработки,
- эмоциональное выгорание.
Только каждый десятый сотрудник публично рассказывает о серьёзных проблемах
По оценке Dream Job, только около 10% сотрудников готовы открыто рассказывать о наиболее тяжёлых проблемах на работе. Большинство предпочитает не выносить подобные ситуации в публичное поле.
Аналитики Ясно отмечают, что многие симптомы, которые работодатели воспринимают как проблемы конкретного сотрудника (например, прокрастинация, снижение мотивации или раздражительность) часто оказываются следствием хаоса в задачах, перегруза и отсутствия понятных процессов.
Исследование показало разрыв между тем, как компании позиционируют себя на рынке труда, и тем, как сотрудники воспринимают внутреннюю культуру в реальности. Внешне работодатели делают акцент на заботе, развитии и поддержке, однако сотрудники в отзывах всё чаще называют именно рабочую среду причиной обращения к психологу.
Компании стали чаще предлагать корпоративную психологическую поддержку
Работодатели всё активнее внедряют программы психологической помощи. По данным hh.ru:
- в 2024 году в вакансиях около 7 тыс. раз упоминались корпоративные психологи или психологические сервисы,
- в 2026 году вакансий с психологом в качестве бонуса стало уже более 12 тыс. — рост составил 71%.
В Ясно также сообщили, что за последний год количество сессий с психологами среди корпоративных клиентов выросло на 13,4%.
Эксперты подчёркивают: одной только терапии недостаточно, если внутри компании сохраняются переработки, хаотичные процессы и токсичный стиль управления.