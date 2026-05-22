56% сотрудников жалуются на выгорание на работе: главные причины — токсичная атмосфера и переработки

Более половины сотрудников, которые обращаются к корпоративным психологам, делают это из-за выгорания и хронического стресса, сообщают сервис онлайн-психотерапии Ясно и платформа Dream Job. Исследование показало, что основными причинами эмоционального истощения стали токсичная атмосфера в коллективах, давление со стороны руководства и переработки. Одновременно в 2026-м по сравнению с 2024 годом стало на 71% больше вакансий с корпоративным психологом.

По данным Ясно, 56% клиентов корпоративных программ приходят в терапию именно с запросами, связанными с выгоранием и рабочим стрессом.

На втором месте среди причин обращений — нестабильная самооценка и тревожность. Сотрудники жалуются на:

страх ошибок,

зависимость от оценки руководителя,

проблемы с концентрацией,

ощущение постоянного напряжения.

Кроме того, работники часто говорят об эмоциональном и физическом истощении, раздражительности, апатии и потере смысла в работе.

Сотрудники пишут о «токсичной атмосфере» на работе

Как отметил основатель и гендиректор Dream Job Борис Курбатов, эмоциональное напряжение стало одной из главных тем в отзывах сотрудников о работодателях. Чаще всего пользователи упоминают:

токсичную атмосферу,

отсутствие поддержки,

давление со стороны менеджмента,

переработки,

эмоциональное выгорание.

Только каждый десятый сотрудник публично рассказывает о серьёзных проблемах

По оценке Dream Job, только около 10% сотрудников готовы открыто рассказывать о наиболее тяжёлых проблемах на работе. Большинство предпочитает не выносить подобные ситуации в публичное поле.

Аналитики Ясно отмечают, что многие симптомы, которые работодатели воспринимают как проблемы конкретного сотрудника (например, прокрастинация, снижение мотивации или раздражительность) часто оказываются следствием хаоса в задачах, перегруза и отсутствия понятных процессов.

Исследование показало разрыв между тем, как компании позиционируют себя на рынке труда, и тем, как сотрудники воспринимают внутреннюю культуру в реальности. Внешне работодатели делают акцент на заботе, развитии и поддержке, однако сотрудники в отзывах всё чаще называют именно рабочую среду причиной обращения к психологу.

Компании стали чаще предлагать корпоративную психологическую поддержку

Работодатели всё активнее внедряют программы психологической помощи. По данным hh.ru:

в 2024 году в вакансиях около 7 тыс. раз упоминались корпоративные психологи или психологические сервисы,

в 2026 году вакансий с психологом в качестве бонуса стало уже более 12 тыс. — рост составил 71%.

В Ясно также сообщили, что за последний год количество сессий с психологами среди корпоративных клиентов выросло на 13,4%.

Эксперты подчёркивают: одной только терапии недостаточно, если внутри компании сохраняются переработки, хаотичные процессы и токсичный стиль управления.