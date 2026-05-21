«Яндекс» готовит запуск редактора рекламы для интернет-магазинов: онлайн-площадки смогут сами монетизировать трафик

«Яндекс» готовит к запуску редактор рекламы, который позволит интернет-магазинам зарабатывать на продвижении товаров на сайтах и в приложениях. С его помощью участники e-commerce смогут монетизировать собственный трафик, поделились эксперты Forbes. Инструмент предназначен для независимых интернет-магазинов и нишевых маркетплейсов (Lamoda, «Детский мир», DNS, «ВсеИнструменты» и других).

Запуск ретейл-медиа через «Яндекс» занимает от одного дня до недели

Ритейлер сможет воспользоваться готовым решением от «Яндекса», вместо того, чтобы строить инфраструктуру с нуля, пояснила Forbes руководитель развития платформы «Яндекс Ритейл Медиа» Мария Старская.

Сейчас игроки рынка могут выбрать один из двух вариантов запуска ретейл-медиа*Формат рекламы внутри экосистемы ритейлера: на сайте, в приложении, маркетплейсе, в программе лояльности или офлайн-магазинах (RM), сообщают эксперты Forbes. Первый — формирование отдельного подразделения внутри компании (in-house-функции), которое занимает около трёх лет и требует 250–350 млн рублей инвестиций в год, из которых более 80% — затраты на персонал.

Второй путь — запуск на базе внешней RMN (Retail media network) в форме партнерства с оплатой процентов или комиссионного сбора (в среднем 3–5 рублей за 1000 запросов). В этом случае нужна команда из менеджера и разработчика, а интеграция занимает полтора-два месяца.

Запуск ретейл-медиа с помощью нового инструмента «Яндекса» будет занимать от одного дня до недели и не потребует собственной разработки или участия технических специалистов. С помощью редактора можно будет адаптировать рекламные блоки под дизайн сайта: менять цвета, размеры, шрифты, отступы. Доступны пять форматов продвижения — товарная полка, горизонтальная и вертикальная карточки, сетка и карточка-слайдер.

Россияне ежедневно проводят в интернет-магазинах около получаса

В 2025 году у 84% производителей товаров на ретейл-медиа приходилось до трети рекламных бюджетов, рассказала Forbes руководитель «Яндекса». Таким образом, для рекламодателей RM остаётся ключевым каналом продвижения.

Согласно данным Mediascope, приведенным Forbes, 82% населения России пользуются сервисами e-commerce, при этом 60% заходят в интернет-магазины ежедневно. В среднем пользователи проводят на таких площадках 29 минут в день, что делает онлайн-торговлю одной из самых вовлекающих digital-категорий.

Независимые магазины могут занять до 15% рынка электронных ретейл-медиа

На независимые e-commerce-площадки сейчас приходится около 10–15% от общего рынка e-RM, тогда как сами RM-сети аккумулируют менее 1% рекламных бюджетов, сообщают эксперты Forbes. Первая сеть, которая объединит большое количество партнёров, может занять значительную долю рынка.

Эксперт Forbes назвал решение «Яндекса» о создании нового рекламного инструмента «важной историей», которая может существенно расширить рынок RM — как по объёму инвентаря и числу игроков, так и в денежном выражении. По его словам, для нишевых игроков это шанс начать монетизировать трафик не только через продажи, но и через рекламу.

Контекст

По итогам I квартала 2026 года общая выручка «Яндекса» выросла на 22%, по сравнению с прошлым годом и составила 372,7 млрд рублей. Однако, как уточняет Forbes, прибыль от рекламного сегмента «Яндекса» оказалась отрицательной — минус 1% (122,6 млрд рублей) на фоне сокращения бюджетов рекламодателей, оказавшихся под давлением высоких процентных ставок. Новый продукт может стать дополнительным источником дохода для платформы, считают эксперты Forbes.