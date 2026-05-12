Tesla прекратила выпуск электромобилей Model S и Model X — компания делает ставку на беспилотные такси

Tesla прекратила выпуск Model S и Model X на заводе в Калифорнии. Компания сообщила, что 11 мая 2026 года с конвейера сошла последняя Model S — спустя 14 лет после запуска модели; производство Model X завершилось через 11 лет после выхода электромобиля на рынок. На фоне падения спроса на премиальные электромобили Tesla решила сосредоточиться на развитии роботакси и гуманоидных роботов Optimus.

Tesla переоборудует автозавод под выпуск роботов

Ранее Илон Маск сообщал, что прекращение выпуска Model S и X связано с трансформацией бизнеса Tesla. По его словам, Tesla сосредоточится на роботакси и гуманоидных роботах — именно эти направления компания считает ключевыми для своего будущего. Tesla планирует переоборудовать завод в Калифорнии под выпуск гуманоидных роботов Optimus.

Объявление прозвучало одновременно с публикацией квартальной отчётности Tesla. Компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли, однако годовая выручка снизилась на 3% по сравнению с 2024 годом.

Tesla снижала цены на Model S и X из-за падения спроса

Tesla представила Model S в 2012 году. Электрокар стал одной из первых массовых моделей на рынке и помог компании доказать жизнеспособность полностью электрических автомобилей. Model X появилась в 2015 году и расширила присутствие Tesla в сегменте кроссоверов.

В последние годы спрос на обе модели снижался. В 2023 году Tesla уже уменьшала цены на Model S и X, пытаясь поддержать продажи на фоне усиливающейся конкуренции и падения интереса к премиальным электромобилям.

В октябре 2025 года Tesla представила новые версии электромобилей Model Y Standard и Model 3 Standard. Компания называла их «самыми доступными автомобилями» бренда, однако стартовые цены оказались выше ожиданий.

Tesla теряет топ-менеджеров на фоне падения поставок

На фоне падения поставок и перестройки бизнеса компанию покидает топ-менеджмент. В феврале 2026-го об уходе сообщил вице-президент и глава отдела продаж Tesla Радж Джеганнатан, который проработал в компании 13 лет.

В июне 2025 года Tesla также покинули исполнительный директор Омид Афшар и глава робототехнического подразделения Милан Ковач. Оба топ-менеджера напрямую подчинялись Илону Маску.

Контекст

По итогам 2025 года Tesla утратила статус крупнейшего производителя электромобилей в мире и уступила лидерство китайской компании BYD. Как писал Reuters, несмотря на рост мирового рынка электромобилей на 28%, продажи Tesla снижаются второй год подряд.

Особенно заметным спад оказался в Европе. В 2025 году продажи Tesla в ряде стран сократились двузначными темпами, а доля компании на автомобильном рынке Европы, Великобритании и стран ЕАСТ*Европейская ассоциация свободной торговли. В неё входят Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн снизилась с 2,4% до 1,7% за год.