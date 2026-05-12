Wildberries запустил ИИ-ассистента для продавцов: он помогает следить за рейтингом, отзывами и продажами товаров

Wildberries запустил аналитического ИИ-ассистента для селлеров на маркетплейсе, сообщили Russian Business в пресс-службе компании. Сервис «Помощник» анализирует данные и по запросу показывает продавцам продажи, остатки товаров, динамику спроса, поисковые запросы и другие показатели бизнеса. Инструмент уже доступен всем продавцам по подписке «Джем».

ИИ-ассистент собирает данные из разных отчётов маркетплейса

Как сообщили в Wildberries, «Помощник» завершил этап тестирования и стал доступен продавцам в мобильном приложении WB Partners и веб-версии платформы.

Сервис работает в формате ИИ-чата с «живыми» ответами. Найти его можно в разделе «Аналитика продавца». Ассистент формирует ответы на основе аналитических отчётов платформы. В чате продавцы могут отслеживать количество заказов и выкупов, анализировать рост отмен и изменение процента выкупа, следить за динамикой продаж, а также контролировать логистику и остатки товаров на складах.

Кроме того, сервис позволяет проверять рейтинг товара, отзывы покупателей, поисковые запросы и позиции товаров в выдаче.

Wildberries расширяет экосистему ИИ-сервисов для продавцов

Запуск «Помощника» стал частью стратегии RWB по интеграции искусственного интеллекта в экосистему сервисов, отметили в пресс-службе Wildberries.

«ИИ-ассистент — это не просто инструмент для получения данных, а полноценный цифровой помощник, который помогает быстрее анализировать бизнес-показатели и принимать решения на основе данных», — отметила директор по продукту портала продавцов RWB Анастасия Сычёва.

Ранее Wildberries уже внедрил ИИ-инструменты для генерации описаний товаров, поиска по фото и создания визуального контента.

Ozon тестирует ИИ-ассистента на базе китайской нейросети Alibaba

Ранее собственного ИИ-агента «Умный ассистент» внедрил Ozon. Нейросеть доступна в личном кабинете селлеров.

Как сообщили в Ozon, сервис работает на базе языковой модели Qwen 3.5, разработанной китайской компанией Alibaba, и пока доступен ограниченному числу продавцов. Ассистент анализирует показатели продаж, отвечает на вопросы и даёт персональные рекомендации по работе на маркетплейсе.

Ассистент учитывает контекст диалога, уточняет запрос и предлагает конкретные действия, а также помогает новым селлерам быстрее разобраться с работой на маркетплейсе.

Яндекс Маркет внедрил ИИ-чат для продавцов ещё в 2025 году

Похожие сервисы развивает и Яндекс Маркет. Как сообщили Russian Business в компании, в июле 2025 года продавцы получили доступ к чату с ИИ-ассистентом Маркет AI.

Сервис отвечает на вопросы, анализирует продажи и генерирует описания товаров. Если для решения вопроса требуется сотрудник поддержки, ассистент предлагает подключить специалиста.

В ноябре 2025 года Яндекс Маркет также запустил ИИ-агента для покупателей. Он помогает выбирать товары, анализирует запросы, понимает голос и изображения, а также формирует подборки товаров прямо в чате.