Экономика рунета выросла до 38,4 трлн рублей в 2025 году — 60% рынка пришлось на онлайн-торговлю

Объём рынка рунета достиг 38,4 трлн рублей по итогам 2025 года, увеличившись на 28,1% за год, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Наибольший прирост обеспечила электронная коммерция: её вклад превысил 23,2 трлн рублей. Рейтинг компаний по рыночной капитализации возглавили «Яндекс», Ozon, Wildberries & Russ и Avito.

На интернет-торговлю и ИКТ пришлось почти 90% роста рунета

Большую долю рынка — 23,2 трлн рублей — составила интернет-торговля, выросшая на 40% по сравнению с 2024 годом. Сегмент рекламы и продвижения прибавил 27,4%, и достиг 1,57 трлн рублей.

Сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), по предварительным оценкам РАЭК, увеличился на 12% и составил 13,6 трлн рублей. Аналитики зафиксировали рост сразу в нескольких сегментах отрасли:

разработка программного обеспечения — плюс 22,5%, до 1,5 трлн ₽;

IT-сервисы — плюс 13,6%, до 1,4 трлн ₽;

производство аппаратного обеспечения — плюс 17,2%, до 970 млрд ₽;

ИИ-оборудование — плюс 24,6%, до 112 млрд ₽.

IT-компании обеспечили основной рост рунета в 2025 году

Рост рынка русскоязычного интернет-сегмента обеспечили крупнейшие IT-компании. В пятёрку лидеров по рыночной капитализации вошли:

«Яндекс» — $24,3 млрд;

Ozon — $13,4 млрд;

РВБ (Wildberries & Russ) — $12,6 млрд;

Avito — $5,5 млрд;

Cloud.ru — $3,1 млрд.

Десятку самых дорогих интернет-компаний замыкают МТС Web Services, VK, «Лаборатория Касперского», «СКБ Контур» и hh.ru.

Заместитель директора Центра стратегического анализа МГУ Тимофей Воронин связал скачок капитализации компаний рунета с концентрацией внутреннего капитала внутри страны. Кроме того, по его словам, курс на цифровой суверенитет обеспечил стабильный приток инвестиций в IT и облачные сервисы.

Экономика рунета замедляется, но интернет-торговля продолжит расти

Согласно оценкам РАЭК, при постепенном замедлении экономики рунета объём электронной коммерции в 2026 году может вырасти на 10%. Обороты маркетплейсов могут увеличиться на 20%, интернет-рекламы и ИКТ — на 10%.

В ассоциации подчёркивают, что рынок рунета переходит в фазу зрелости. Приоритетом для участников российского сегмента интернета станет не не экстенсивный рост площадок, а развитие услуг и сохранение клиентской базы.

Контекст

Объём электронной торговли в 2025 году вырос на 28% и составил 11,5 трлн рублей, следует из данных Росстата и АКИТ. При этом оборот трёх крупнейших маркетплейсов — Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» — достиг 8,59 трлн рублей, увеличившись на 32,2%.

К 2030 году рост рынка онлайн-торговли в России замедлится до 9,4%, сообщается в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры».

Эксперты связывают это с постепенным насыщением рынка и сокращением возможностей для экстенсивного роста. При этом маркетплейсы продолжат расти быстрее сегмента онлайн-торговли в целом: их доля на рынке электронной коммерции должна вырасти до 66,3% к началу 2026 года.