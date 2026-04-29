В I квартале 2026 года выручка X5 Group выросла до 62,4 млрд рублей — но чистая прибыль снизилась сразу на треть

Компания X5 Group по итогам I квартала 2026 года увеличила выручку на 24,9% год к году — до 62,4 млрд рублей, сообщает компания в своей отчётности. Рост доходов обеспечили увеличение продаж и расширение торговых площадей. Одновременно чистая прибыль сократилась на треть, до 13,285 млрд рублей — против 18,351 млрд годом ранее.

X5 Group управляет магазинами «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». Показатель EBITDA компании увеличился на 24,9% — до 62,4 млрд рублей по итогам I квартала 2026 года. Операционная выручка выросла на 31,2% — в эти расчёты не включены расходы на себестоимость, аренду, зарплаты, маркетинг..

Рентабельность компании X5 достигла 5,2%.

Выручка онлайн-сектора Х5 увеличилась на 26,6% за I квартал — 89,7 млрд руб., или 7,5% от консолидированной выручки.

Дополнительную поддержку результатам оказал рост валовой рентабельности — показателя, который отражает долю выручки после вычета себестоимости, — до 24,1%. По данным «Ведомостей», это связано с более выгодными условиями работы с поставщиками и снижением потерь товаров.

При этом долговая нагрузка компании остаётся высокой: общий объём обязательств достиг 406,7 млрд рублей.

В четвёртом квартале 2025 года показатели улучшились:

прибыль выросла почти на 50%, до 78,6 млрд рублей,

чистая прибыль после вычета всех расходов увеличилась на 19,4% до 18,4 млрд рублей,

выручка показала рост на 14,9% до 1,3 трлн рублей,

валовая прибыль — увеличилась на 19,7% до 303,2 млрд рублей.

Компания ранее утвердила дивиденды за девять месяцев 2025 года — 368 рублей на акцию, вопрос выплат за весь год рассмотрят летом.

Читайте также: Чистая прибыль X5 сократилась до 83 млрд ₽: при этом оборот увеличился на 18% — благодаря активному росту продаж

В марте X5 раскрыла консолидированную отчётность по МСФО за 2025 год.

Чистая прибыль до применения МСФО снизилась на 13,9% — 94,8 млрд рублей.

Скорректированная прибыль после вычета расходов (в том числе разовых) увеличилась на 11,4% — до 285,5 млрд рублей.