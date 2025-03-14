Российский рынок онлайн-торговли перешел к замедлению

По данным компании, в 2023 году российской рынок e-commerce увеличился на 45,3% в годовом выражении, а в 2022 году — на 56% год к году. Замедление эксперты объясняют постепенным насыщением рынка и сокращением возможностей для экстенсивного роста, например, за счет экспансии в регионы.

Гендиректор «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец в разговоре с «Коммерсантом» спрогнозировал, что в 2025 году рост рынка электронной коммерции замедлится в два раза и составит 20%. В то же время президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов ожидает, что онлайн-торговля вырастет на 40% за год.

Пространство для роста. По словам Соколова, региональная экспансия онлайн-торговли только начинается, а в некоторых регионах оборот растет на 50–80% в год. Представитель Ozon в беседе с изданием отметил активное расширение в городах с населением до 50 тыс. человек и появление на маркетплейсах «сложных» категрий товаров, которые раньше покупали офлайн.

Опережающее развитие. Исследование «Яков и партнеры» показывает, что бизнес маркетплейсов растет быстрее всего рынка e-commerce. Ожидается, что в 2025 году их оборот увеличится на 32,5% и достигнет 10,5 трлн рублей. Доля маркетплейсов на рынке олайн-торговли вырастет на 2,8 процентного пункта и составит 66,3%.

Ранее опрос «Яндекс Маркета» и исследовательского центра «Позиция» показал, что продавцы на маркетплейсах стали реже боятсья низких продаж из-за высокой конкуренции. Доля селлеров с таким страхом составила 36% — против 81% в 2021 году, когда последний раз проводилось исследование.

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