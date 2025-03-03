Продавцы стали меньше бояться конкуренции на маркетплейсах

Доля продавцов, которые опасаются низких продаж на маркетплейсах из-за высокой конкуренции, составила 36%, следует из данных опроса «Яндекс Маркета» и исследовательского центра «Позиция» среди 3 тыс. предпринимателей ( есть у «Коммерсанта»). Это в 2,2 раза ниже, чем в 2021 году (81%), когда проводилось предыдущее аналогичное исследование.

Три года назад продавцов настораживало отсутствие реальных цифр о доходах и расходах, а также высокие комиссии площадок. На это жаловались 70% и 69% опрошенных соответственно. По итогам 2024 года эти показатели составили 22% и 29%.

Кроме того, доля тех селлеров, которые опасаются дополнительных затрат на логистику, сократилась с 53% до 42%, отдаленности складов — с 39% до 20%. Опасения по поводу выхода на маркетплейсы не оправдались у 52% респондентов.

Что изменилось? Площадки стали прозрачнее в вопросах комиссий, логистики и доходов, а также гораздо оперативнее оказывают техподдержку, заявил «Коммерсанту» основатель агентства по продвижению на маркетплейсах «Шольчев» Евгений Шольчев. При этом условия работы селлеров постоянно усложняются, отмечает гендиректор сервиса «Мой склад» Аскар Рахимбердиев. Несколько лет назад для выхода на маркетплейс хватило бы 100–200 тыс. рублей, а сейчас нужно минимум 1–2 млн рублей, пояснил он.

По данным «Мой склад», доходы продавцов стали расти медленнее. В 2023 году рост составил 28% год к году, а в 2024-м — только 20%. По предварительным оценкам агентства маркетинговых исследований Data Insight, оборот рынка интернет-торговли за прошлый год увеличился на 40%, до 11 трлн рублей, а годом ранее — на 44%.

Число новых селлеров на маркетплейсах в январе–сентябре 2024 года выросло на 17% год к году (в 2023 году прирост за тот же период составил 38%), подсчитали аналитики «Точка Маркетплейсы». По словам Шольчева, экспансию продавцов сдерживает высокая концентрация на платформах более опытных и крупных игроков — перекупщикам стало сложнее вести деятельность.

Фото на обложке: Anton Vierietin / Shutterstock / FOTODOM