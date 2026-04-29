В Москве могут ограничить работу мобильного интернета на майские праздники: перебои ожидаются 7 и 9 мая

В Москве могут отключить мобильный интернет сразу на несколько праздничных дней — 7 и 9 мая, сообщили источники «Коммерсанта» на телеком-рынке. Насколько масштабными будут ограничения в работе связи, на данный момент неизвестно.

Ограничения на 9 мая в 2025 году затронули большинство сервисов

По данным источников «Коммерсанта», мобильный интернет в Москве могут отключать в течение нескольких дней — 5, 7 и 9 мая — в целях безопасности. Один из собеседников издания уточнил, что, возможно, ограничения затронут только два дня — день репетиции парада 7 числа и день парада Победы.

В 2025 году перед 9 мая в Москве, а также в других регионах России, уже фиксировались отключения мобильного интернета. Масштабные ограничения в работе связи в столице затронули работу, банкоматов, онлайн-сервисов и транспорт.

Кроме того, 7 и 9 мая 2025 года в Москве частично приостанавливалась работа сервисов такси, каршеринга, проката самокатов и велосипедов. Повышенные меры безопасности действовали до 10 мая включительно.

Перебои в работе мобильного интернета наблюдались в Москве весной 2026 года

В марте 2026 года москвичи столкнулись с ограничениями в работе мобильного интернета, которые продлились почти месяц. Пользователи жаловались на перебои в работе связи в центре столицы. Операторы рассылали абонентам SMS-уведомления о возможных ограничениях.

В уведомлениях также указывалось, что пользователям будут доступны сервисы из «белого списка» Минцифры.

«Белый список» сайтов гарантирует доступ к ключевым сервисам

«Белый список» Минцифры — это перечень сайтов и сервисов, которые продолжают работать даже при ограничениях мобильного интернета. Впервые его опубликовали 5 сентября 2025 года, после чего список расширяли ещё пять раз — последнее обновление вышло 23 апреля 2026 года.

В список входят государственные сервисы, маркетплейсы, банки, супермаркеты, соцсети и мессенджеры, сайты СМИ, операторов связи, а также сервисы доставки и транспорта.

Сервисы, не включённые в список, при ограничениях становятся недоступны. Это касается в том числе большинства решений малого и среднего бизнеса

Бизнес предлагает включить компании МСП в «белые списки»

Ранее в Госдуме предложили расширить «белые списки» и включить в них малый бизнес и самозанятых, чья деятельность зависит от интернета.

Авторы инициативы просят не ограничивать мобильный интернет для пользователей, чьи номера привязаны к подтверждённым аккаунтам на «Госуслугах». Главная цель — снизить риски потери выручки для добросовестных предпринимателей.