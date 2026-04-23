Минцифры расширило «белый список» — в перечне появились Медси, Додо Пицца и сайт хоккейной лиги

Минцифры расширило перечень сайтов и сервисов, которые остаются доступными при отключениях мобильного интернета, сообщили в ведомстве. В «белый список» добавили ресурсы из разных сфер — от банков и медицины до ритейла и каршеринга. Впервые список был опубликован в сентябре 2025 года, всего в перечне уже более 500 российских сервисов.

В список вошли волонтёрские организации и социальные сервисы

Минцифры включило в перечень ресурсы некоммерческих и общественных структур, а также медицинские и социальные платформы.

В частности, в список вошли:

добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»;

платформа Добро.рф;

Общероссийский народный фронт;

Российское общество «Знание»;

клиники «Медси» и «Мать и дитя».

Также в перечень добавлены интернет-энциклопедия «Рувики» и Роскачество.

Минцифры включило в перечень Газпромбанк

Среди добавленных ресурсов — финансовые организации и государственные системы, обеспечивающие работу ключевой инфраструктуры:

Газпромбанк;

АО «ГЛОНАСС» — оператор государственной системы экстренного реагирования;

Федеральное казначейство;

Государственная информационная система электронных перевозочных документов.

В начале 2026 года требования к включению в «белый список» ужесточились. По данным «Коммерсанта», ФСБ запретила добавлять банки, которые не внедрили системы хранения переписки клиентов.

Ранее со стороны пользователей неоднократно поступали жалобы на то, что приложения некоторых крупных банков не работают во время отключений мобильного интернета. Сейчас, как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минцифры, в перечень доступных сайтов при отключениях интернета входят пять российских банков — ВТБ, Альфа-банк, ПСБ, МТС-Банк и Газпромбанк. При этом в России работает 305 банков.

Ритейл, доставка и операторы связи — в «белом списке»

Минцифры включило в обновлённый перечень коммерческие сервисы повседневного спроса — от продуктовых сетей до транспортных и телеком-сервисов.

В частности, в список вошли:

гипермаркеты «Лента» и «Окей»;

служба доставки «Достависта»;

сеть быстрого питания «Додо Пицца».

Также в перечень добавлены каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар», а среди операторов связи — «ВТБ-Мобайл» и Next mobile.

В список вошли медиа, госкорпорации и ИТ-компании

Минцифры также включило в перечень медиаресурсы, спортивные организации и технологические компании.

В числе добавленных платформ:

онлайн-кинотеатр Premier;

телеканал 360°;

«Дума ТВ»;

«Соловьёв Live»;

онлайн-СМИ Sport24;

Континентальная хоккейная лига.

Кроме того, в список вошли крупные компании — «Росатом», «Ростех» и «Роснефть», а также ИТ-разработчики 1С, «Труконф» и «Цифровые решения регионов».

Также в перечень добавлена платформа кадрового электронного документооборота HRlink.

Контекст

Минцифры России впервые опубликовало «белый список» интернет-ресурсов 5 сентября 2025 года на официальном сайте. Затем перечень расширяли ещё несколько раз. Сервисы из этого списка продолжают работать даже при ограничениях мобильного интернета и в условиях ЧС.

Само название «белый список» неофициальное — на сайте ведомства используется формулировка «список сервисов и сайтов». Термин закрепился в медиа и среди операторов связи по аналогии с телефонией, где «чёрный список» означает запрет, а «белый» — разрешение.

Какие сервисы попали в «белый список» Минцифры — в обзоре Russian Business.