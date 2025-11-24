«Белый список» при отключении интернета: какие сервисы будут работать
«Белый список» интернета: что это, зачем он нужен и какие сервисы в него входят
Минцифры России опубликовало «белый список» интернета на своём официальном сайте 5 сентября 2025 года, потом дополнило 14 ноября 2025 года. Сервисы из этого перечня не отключат даже при ограничениях интернета и ЧС. Мы разобрались, кто формирует перечень, по каким правилам и почему там нет Telegram.
Простая логика списка
Название «белый список» — неофициальное. На сайте Минцифры чаще звучит формулировка «список сервисов и сайтов». Но в медиа и у операторов закрепился короткий термин, который пришёл из телефонии, где чёрный список означает запрет, а белый список — разрешение.
Когда мобильный интернет ограничивают по соображениям безопасности, обычно перестаёт работать всё сразу. Благодаря так называемому «белому списку» теперь при ограничениях сети определённые сервисы теперь будут работать.
«Задача списка — сохранить работу ресурсов для базовых задач, даже в режиме чрезвычайных ситуаций», — говорит Алексей Карпунин, руководитель практики по операционной эффективности и цифровизации бизнеса, партнёр 5D Consulting.
Правда, для сервисов, не включённых в «белый список», мобильный доступ во время ограничений интернета и ЧС будет отключён. Например, для Telegram и большинства приложений малого бизнеса.
Какие сервисы попали в «белый список» Минцифры
Мы собрали список по итогам двух релизов на официальном сайте Минцифры — список актуален на дату выхода материала.
Госсервисы
- Госуслуги, Госключ, Mos.ru
- Сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ
- Платформа для выборов и обращения в ведомства
- Сервисы ЦРПТ, Почта России
- Система цифровой маркировки товаров Честный знак
Банки и платежи
- Альфа-Банк
- Платёжная система «Мир» – система быстрых платежей,
- Mir Pay
Все сервисы VK
- ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru
- Музыка, Дзен, VK Видео
- Мессенджер MAX
Экосистема Яндекса
- Такси, Еда, Лавка
- Поиск с Алисой и AI
- Карты, Навигатор, Музыка, Почта
Видео-платформы
- Кинопоиск
- VK Видео
- RUTUBE
- PREMIER
- Yappy
Новости и медиа
- Комсомольская правда
- РБК
- Lenta.Ru
- Газета.Ru
- РИА Новости
- Рамблер
Транспорт и путешествия
- РЖД
- Туристический портал Туту.ру
- Такси «Максим»
Маркетплейсы и еда
- Ozon
- Wildberries
- Магнит
- Азбука вкуса
- Дикси
- X5 Group: Пятёрочка, Перекрёсток, Чижик
- Много лосося
Операторы связи
- Билайн
- Мегафон
- МТС
- Ростелеком
- Т2
Другие сервисы
- Avito
- 2ГИС
- Сайт с прогнозом погоды Gismeteo
«Белый список» у Мегафона, Билайна, МТС, T2
В пресс-службе T2 обращают внимание, что «белый список» един для всех мобильных операторов и утверждается регулятором. Операторы не вправе менять его состав, их задача — корректно внедрить настройки на своих сетях. Новые сервисы попадают в перечень по заявкам в адрес регулятора, а обновления выходят пакетами, потому что слишком частые изменения технически тяжело раскатывать по всей инфраструктуре.
«Механизм “белых списков” работает на сети МегаФона по всей стране, для нас это штатный технологический процесс. Абонентам также всегда доступны сайт компании и приложение, никаких дополнительных настроек для использования этих ресурсов не требуется», — комментирует пресс-служба Мегафона.
Как работает «белый список»
Технически «белый список» — это вполне конкретная настройка в сети операторов. Трафик по мобильным сетям проходит через фильтр, который пропускает только заранее разрешённые домены и IP-подсети, а все остальные запросы оператор режет.
«Минцифры отвечает за формирование перечня, операторы — за корректное внедрение настроек, регуляторы — за контроль исполнения», — объясняет Алексей Карпунин, руководитель практики по операционной эффективности и цифровизации бизнеса 5D Consulting.
По оценке Алексея Карпунина, партнёра управленческого консалтинга 5D Consulting, у модели фильтрации трафика по «белому списку» есть и побочный эффект. Современные сервисы редко ограничиваются одним доменом и требуют разрешения множества связанных доменов и компонентов. Поэтому список, по мнению Алексея, будет расширяться.
Телеграм не внесли в «белый список»
После публикации перечня возник вопрос о статусе Telegram. Мессенджер в список не попал.
«Telegram — иностранный сервис и по определению не может быть включён в перечень, который формируется исходя из социальной значимости и критической необходимости для повседневной жизни граждан», — сообщил агентству ТАСС Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Единой России» «Цифровая Россия».
Немкин также отметил, что любые слухи о включении иностранного мессенджера или коммерческих площадок в список являются элементом информационного шума: «белый список» формируется не под интересы бизнеса, а под интересы граждан, а его главная цель — обеспечить безопасную и устойчивую цифровую среду даже при вынужденных ограничениях связи.
По оценке Алексея Карпунина, партнёра управленческого консалтинга 5D Consulting, отсутствие Telegram повышает риск разрыва привычных коммуникаций при ограничениях мобильного интернета; компаниям стоит заранее готовить альтернативные каналы — звонки, SMS, e-mail, собственные приложения — чтобы не зависеть от одного мессенджера. Telegram часто служит витриной, CRM и каналом продаж, поэтому резервные сценарии здесь особенно критичны.
Что делать тем, кто не вошёл в список
Малый и средний бизнес в большинстве своём остаётся за периметром. Собственные сайты, CRM, SaaS и внутренняя автоматизация могут одинаково легко исчезнуть из мобильного интернета на неопределённое время.
«Ограничения заставляют искать пути выхода и операторов, и клиентов, и бизнес. В условиях ограничений важна , в том числе за счёт традиционных звонков и SMS. Они становятся альтернативой при блокировках», — поясняют в пресс-службе T2.
Для компаний, которые не вошли в перечень, главный риск — сужение каналов связи в момент ограничений интернета. Доставка сообщений, «пушей» и сервисных уведомлений становится невозможной.
«Международный опыт показывает, что механизмы “белых списков” применялись в ряде стран и приводили к рискам информационного вакуума, снижению доступности новостей и усложнению координации служб. Для России ключевые риски аналогичны: ограничение привычных каналов связи, выпадение малого бизнеса из онлайн-экономики и отсутствие прозрачных критериев включения в перечень», — Алексей Карпунин, партнёр управленческого консалтинга 5D Consulting
Что может сделать бизнес уже сегодня
По мнению Алексея Карпунина, партнёра управленческого консалтинга 5D Consulting, суть «белого списка» — управляемый доступ при ограничениях мобильной связи.
«Бизнесу нужно заранее готовиться к возможным перебоям: обеспечивать ключевые точки присутствия проводным интернетом и адаптировать свои онлайн-сервисы к работе в условиях ограниченной связи», — предлагает Алексей Карпунин, партнёр управленческого консалтинга 5D Consulting.
Что рекомендует эксперт:
- Зафиксировать публичные, измеримые критерии включения в список.
- Описать процедуру для компаний и отраслевых ассоциаций.
- Регулярно проводить стресс-тесты сценариев отключений с участием операторов, бизнеса и служб реагирования.
«Мы считаем жизненно важным, чтобы белые списки, с одной стороны, содержали максимально полезные для клиентов сервисы, закрывающие их потребности в большинстве сфер жизни. С другой — их необходимо финализировать, поскольку количество обновлений ограничено возможностями технической инфраструктуры операторов», — объясняют в пресс-службе T2.
