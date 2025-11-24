«Белый список» при отключении интернета: какие сервисы будут работать

Минцифры России опубликовало «белый список» интернета на своём официальном сайте 5 сентября 2025 года, потом дополнило 14 ноября 2025 года. Сервисы из этого перечня не отключат даже при ограничениях интернета и ЧС. Мы разобрались, кто формирует перечень, по каким правилам и почему там нет Telegram.

Простая логика списка

Название «белый список» — неофициальное. На сайте Минцифры чаще звучит формулировка «список сервисов и сайтов». Но в медиа и у операторов закрепился короткий термин, который пришёл из телефонии, где чёрный список означает запрет, а белый список — разрешение.

Когда мобильный интернет ограничивают по соображениям безопасности, обычно перестаёт работать всё сразу. Благодаря так называемому «белому списку» теперь при ограничениях сети определённые сервисы теперь будут работать.

«Задача списка — сохранить работу ресурсов для базовых задач, даже в режиме чрезвычайных ситуаций», — говорит Алексей Карпунин, руководитель практики по операционной эффективности и цифровизации бизнеса, партнёр 5D Consulting.

Правда, для сервисов, не включённых в «белый список», мобильный доступ во время ограничений интернета и ЧС будет отключён. Например, для Telegram и большинства приложений малого бизнеса.

Какие сервисы попали в «белый список» Минцифры

Мы собрали список по итогам двух релизов на официальном сайте Минцифры — список актуален на дату выхода материала.

Госсервисы

Госуслуги, Госключ, Mos.ru

Сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ

Платформа для выборов и обращения в ведомства

Сервисы ЦРПТ, Почта России

Система цифровой маркировки товаров Честный знак

Банки и платежи

Альфа-Банк

Платёжная система «Мир» – система быстрых платежей,

Mir Pay

Все сервисы VK

ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru

Музыка, Дзен, VK Видео

Мессенджер MAX

Экосистема Яндекса

Такси, Еда, Лавка

Поиск с Алисой и AI

Карты, Навигатор, Музыка, Почта

Видео-платформы

Кинопоиск

VK Видео

RUTUBE

PREMIER

Yappy

Новости и медиа

Комсомольская правда

РБК

Lenta.Ru

Газета.Ru

РИА Новости

Рамблер

Транспорт и путешествия

РЖД

Туристический портал Туту.ру

Такси «Максим»

Маркетплейсы и еда

Ozon

Wildberries

Магнит

Азбука вкуса

Дикси

X5 Group: Пятёрочка, Перекрёсток, Чижик

Много лосося

Операторы связи

Билайн

Мегафон

МТС

Ростелеком

Т2

Другие сервисы

Avito

2ГИС

Сайт с прогнозом погоды Gismeteo