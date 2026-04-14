Интернет в России может подорожать сразу на 10%: причина — новые требования к работе провайдеров

Тарифы на интернет в России могут вырасти на 8–10%, если будут введены новые требования к операторам связи, сообщает Газета.Ru со ссылкой на генерального директора информагентства TelecomDaily Дениса Кускова. Ранее Минцифры предложило изменить правила работы интернет-провайдеров: например, сделать обязательным подключение к системе оперативно-розыскных мероприятий.

В ближайшее время резкого роста цен не будет, считают эксперты

По словам генерального директора информагентства TelecomDaily Дениса Кускова, многие операторы уже подключены к СОРМ — системе, которая позволяет госорганам получать доступ к информации обо всех видах связи. Однако требования к оборудованию продолжают ужесточаться, из-за чего компаниям приходится регулярно инвестировать в его обновление. В результате эти расходы, вероятно, будут переложены на пользователей.

Эксперт Газеты.Ru также отметил, что итоговый рост тарифов будет зависеть от условий реформы:

введут ли обязательное лицензирование операторов связи,

сколько будут стоить лицензии,

какие дополнительные затраты понесут провайдеры.

При более жёстком сценарии рост стоимости услуг операторов связи может оказаться выше ожиданий и достигнуть 30%. Ранее источники Газеты.Ru прогнозировали увеличение тарифов лишь на 10%.

Несмотря на опасения, резкого роста цен в ближайшее время не прогнозируется, уточнил эксперт Денис Кусков Газете.Ru. Изменения, если они будут приняты, будут реализовываться постепенно, а влияние на тарифы проявится по мере роста затрат операторов.

Локальные операторы связи могут исчезнуть с российского рынка

Новые требования могут сильнее всего затронуть небольших операторов. По оценке эксперта, на которого ссылается Газета.Ru, есть два основных пути, по которым могут пойти локальные компании: объединение с более крупными игроками или продажа бизнеса лидерам рынка.

В начале апреля 2026 года в Минцифры обсуждали ужесточение требований к лицензированию операторов связи. В ведомстве предложили ввести минимальный уставной капитал от 5 до 100 млн рублей, повысить стоимость лицензий до 1–50 млн рублей и усилить контроля контроль за деятельностью компаний, включая обязательное подключение к СОРМ до начала оказания услуг.

Участники рынка отмечали, что подобные меры могут повысить безопасность и качество услуг, но приведут к уходу небольших операторов. Снижение конкуренции скорее всего также приведёт к росту тарифов, поскольку именно локальные игроки сдерживают цены на рынке.

Контекст

В начале апреля 2026 года в Минцифры обсуждали отмену моратория на плановые проверки операторов связи, введённого в 2023 году. В ведомстве считают, что запрет мешает контролировать установку систем СОРМ и выявлять обходные схемы. Сейчас у операторов есть до двух лет на внедрение таких систем, однако часть компаний регистрирует новые юрлица, работает без СОРМ и затем перезапускает бизнес. Власти предлагают обязать устанавливать систему ещё до начала оказания услуг.

Параллельно обсуждаются и другие меры: отчисления в фонд универсального обслуживания на проведение связи в отдалённые места не менее 1 млн рублей в год, а также новые требования к виртуальным операторам. Изменения могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года, а отдельные нормативы по СОРМ — с марта 2027-го.