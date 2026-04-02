Минцифры хочет ужесточить выдачу лицензий для операторов связи — с рынка могут уйти небольшие игроки
Локальные провайдеры обеспечивают конкуренцию на рынке и сдерживают рост цен
Власти могут ужесточить требования к лицензированию операторов связи, сообщают «Известия». Минцифры планирует ввести ряд изменений: ввести минимальный уставной капитал, повысить стоимость лицензий — от 1 млн до 50 млн — и усилить контроль за операторами. Меры могут спровоцировать уход с рынка региональных компаний, сократить конкуренцию и привести к росту тарифов.
Минцифры планирует ввести минимальный размер уставного капитала — от 5 до 100 млн рублей
Ведомство обсуждает реформу с участниками рынка операторов связи, сообщают источники «Известий». Среди предложений — введение трёх типов лицензий на работу компаний. Цена разрешения может составить от 1 млн до 50 млн рублей.
Также могут быть введены следующие ограничения:
- запрет на получение лицензий индивидуальными предпринимателями;
- лишение лицензии без суда за повторные грубые нарушения;
- запрет на повторное получение разрешения для бенефициаров компании в течение 10 лет.
Минцифры планирует ввести минимальный размер уставного капитала для получения лицензии — от 5 до 100 млн рублей в зависимости от типа разрешения.
Отдельным требованием станет обязательное подключение к системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) до начала оказания услуг связи. СОРМ даст возможность представителям власти собирать информацию о всех видах связи.
Ужесточение требований для операторов находит положительный отклик среди участников рынка
Представители рынка, с которыми пообщались «Известия», обратили внимание на то, что меры сделают связь безопаснее за счёт борьбы с нелегальными операторами. В Минцифры сообщили изданию, что изменения позволят повысить качество услуг и эффективность соблюдения законодательства, а уход недобросовестных игроков не окажет негативного влияния на рынок.
В пресс-службе ведомства «Известиям» сообщили, что реформа находится на этапе обсуждения, но предложения находят положительный отклик среди участников отрасли.
В Москве небольшие операторы связи обслуживают треть пользователей домашнего интернета
Предложенные меры приведут к сокращению числа небольших компаний, рассказал «Известиям» гендиректор московского оператора ЕСК Алхас Мирзабеков. По его оценке, только в Москве и Московской области работают 1,5 тыс. небольших операторов связи. Они обслуживают около 30% пользователей домашнего интернета.
Снижение конкуренции может привести к росту тарифов на домашний интернет и платное ТВ, сообщил Мирзабеков. При этом эксперт «Известий» отмечает и возможные плюсы реформы: введение требований к географическому покрытию может исключить компании, работающие в ограниченных точках без соблюдения стандартов качества и безопасности.
Локальные операторы связи сдерживают рост цен на рынке
Эксперты, с которыми пообщались «Известия», отмечают, что уже сегодня небольшим операторам всё сложнее соответствовать требованиям законодательства.
Однако локальные операторы связи играют важную роль в поддержании конкуренции и стимулируют крупных операторов улучшать качество услуг и сдерживать цены.
- Налоговый вычет за обучение: полная инструкция по возврату до 22% расходов в 2026 году Как вернуть до 33 тысяч рублей за своё обучение или за близких родственников 04 апреля 2026, 13:43
- VOLGA представила новый автомобиль — седан бизнес-класса C50: модель выйдет на рынок летом 2026 года Цена машины станет известна ближе к старту продаж 03 апреля 2026, 20:48
- В Альфа-Банке опровергли сбой в работе сервиса 3 апреля — платформа работает в штатном режиме Ранее пользователи российских банков сообщали о проблемах с оплатой товаров и услуг через терминал 03 апреля 2026, 20:09
- Партнёрский материал Экс-директор Xiaomi о том, как делать сильные продукты и внедрять ИИ без иллюзий Почему низкая цена сама по себе ничего не решает, как продукт рождается из сценария пользователя и почему любые технолог