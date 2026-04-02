Минцифры хочет ужесточить выдачу лицензий для операторов связи — с рынка могут уйти небольшие игроки

Власти могут ужесточить требования к лицензированию операторов связи, сообщают «Известия». Минцифры планирует ввести ряд изменений: ввести минимальный уставной капитал, повысить стоимость лицензий — от 1 млн до 50 млн — и усилить контроль за операторами. Меры могут спровоцировать уход с рынка региональных компаний, сократить конкуренцию и привести к росту тарифов.

Минцифры планирует ввести минимальный размер уставного капитала — от 5 до 100 млн рублей

Ведомство обсуждает реформу с участниками рынка операторов связи, сообщают источники «Известий». Среди предложений — введение трёх типов лицензий на работу компаний. Цена разрешения может составить от 1 млн до 50 млн рублей.

Также могут быть введены следующие ограничения:

запрет на получение лицензий индивидуальными предпринимателями;

лишение лицензии без суда за повторные грубые нарушения;

запрет на повторное получение разрешения для бенефициаров компании в течение 10 лет.

Минцифры планирует ввести минимальный размер уставного капитала для получения лицензии — от 5 до 100 млн рублей в зависимости от типа разрешения.

Отдельным требованием станет обязательное подключение к системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) до начала оказания услуг связи. СОРМ даст возможность представителям власти собирать информацию о всех видах связи.

Ужесточение требований для операторов находит положительный отклик среди участников рынка

Представители рынка, с которыми пообщались «Известия», обратили внимание на то, что меры сделают связь безопаснее за счёт борьбы с нелегальными операторами. В Минцифры сообщили изданию, что изменения позволят повысить качество услуг и эффективность соблюдения законодательства, а уход недобросовестных игроков не окажет негативного влияния на рынок.

В пресс-службе ведомства «Известиям» сообщили, что реформа находится на этапе обсуждения, но предложения находят положительный отклик среди участников отрасли.

В Москве небольшие операторы связи обслуживают треть пользователей домашнего интернета

Предложенные меры приведут к сокращению числа небольших компаний, рассказал «Известиям» гендиректор московского оператора ЕСК Алхас Мирзабеков. По его оценке, только в Москве и Московской области работают 1,5 тыс. небольших операторов связи. Они обслуживают около 30% пользователей домашнего интернета.

Снижение конкуренции может привести к росту тарифов на домашний интернет и платное ТВ, сообщил Мирзабеков. При этом эксперт «Известий» отмечает и возможные плюсы реформы: введение требований к географическому покрытию может исключить компании, работающие в ограниченных точках без соблюдения стандартов качества и безопасности.

Локальные операторы связи сдерживают рост цен на рынке

Эксперты, с которыми пообщались «Известия», отмечают, что уже сегодня небольшим операторам всё сложнее соответствовать требованиям законодательства.

Однако локальные операторы связи играют важную роль в поддержании конкуренции и стимулируют крупных операторов улучшать качество услуг и сдерживать цены.