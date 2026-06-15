В работе сервисов Wildberries произошёл сбой 15 июня — пользователи не могут войти в приложение

15 июня пользователи сервисов Wildberries начали массово сообщать о проблемах с доступом к сервисам маркетплейса. В 13:45 по московскому времени количество жалоб превысило 2,7 тыс. Пресс-служба Wildberries к 14:30 сообщила Russian Business, что все проблемы с доступом к платформе устранены.

Большая часть жалоб связана с работой приложения

Большая часть обращений связана с мобильным приложением Wildberries. На этот тип неполадок приходится 46% всех жалоб. Ещё треть пользователей сообщили о сбоях в работе сервисов маркетплейса, а 17% проблем связаны с работой сайта маркетплейса.

По словам пользователей, приложение не позволяет воспользоваться функциями сервиса и в ряде случаев автоматически закрывается после запуска.

Больше всего обращений поступает от пользователей Android

Наиболее активно о неполадках сообщают жители Самарской области. Также большое количество жалоб зафиксировано в Краснодарском крае, Московской области, Саратовской области и Иркутской области.

Согласно данным мониторинга, подавляющее большинство пользователей, столкнувшихся с проблемами, используют устройства на Android — 93,6% всех обращений о неполадках в работе Wildberries.

Одновременно проблемы возникли у клиентов WB Банка

Примерно в то же время пользователи начали сообщать о сбоях в работе WB Банка. Количество жалоб на сервис превысило 120. Основные проблемы также связаны с доступом к приложению: пользователи сообщают, что оно вылетает после запуска и не позволяет воспользоваться банковскими услугами.

В случае с WB Банком больше всего обращений поступило от пользователей устройств на iOS — на них приходится почти 60% жалоб. Ещё около трети обращений направили пользователи Android-устройств.

Наиболее заметное число сообщений о неполадках поступило из Мурманской, Волгоградской и Новосибирской областей, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа и Омской области.