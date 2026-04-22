В Госдуме предложили расширить «белые списки» — в них могут включить малый бизнес и самозанятых

В Госдуме предложили расширить «белые списки» и распространить их на малый бизнес и самозанятых, чья деятельность зависит от интернета, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо предпринимателей премьер-министру Михаилу Мишустину. Авторы инициативы считают, что не нужно ограничивать мобильный интернет для пользователей, чьи номера связаны с подтверждёнными аккаунтами на Госуслугах. Предприниматели также предложили создать «белый список» разрешённых VPN-сервисов.

В «белые списки» могут включить предпринимателей, продающих товары и услуги в интернете

В инициативе речь идёт о всех предпринимателях, использующих интернет в качестве основного канала продаж. Среди них — и локальные производители, и небольшие онлайн-магазины.

Главное предложение предпринимателей — не ограничивать мобильный интернет для пользователей, чьи номера телефонов связаны с подтверждёнными аккаунтами на Госуслугах. Внесение проверенных россиян в «белые списки», по мнению авторов инициативы, позволит снизить риски потери прибыли из-за сбоев сети для добросовестных пользователей и бизнеса.

ИТ-компаниям предлагают открыть доступ к некоторым зарубежным сервисам

Также предприниматели предложили предоставить аккредитованным ИТ-компаниям легальный доступ к зарубежным библиотекам и репозиториям*Цифровое место хранения файлов проекта, их истории изменений и метаданных. По мнению авторов инициативы, это поможет сохранить высокие темпы разработки отечественного программного обеспечения.

Документ также предусматривает создание «белого списка» VPN-сервисов, которые используются для защиты корпоративных данных.

Сайты из «белого списка» доступны даже при ограничениях мобильного интернета

«Белый список» — это набор сайтов и сервисов, доступ к которым сохраняется при ограничениях мобильного интернета. В этот период трафик проходит через фильтрацию: пользователи могут пользоваться только заранее разрешёнными ресурсами, тогда как остальные временно становятся недоступны.

Перечень формирует Минцифры, операторы реализуют технические ограничения, а Роскомнадзор следит за их соблюдением. В список входят госсервисы, банки, маркетплейсы и крупные цифровые платформы, тогда как ресурсы вне него при ограничениях блокируются.

Контекст

В конце марта 2026 года Ростелеком сообщал, что провайдеры готовы перевести домашний интернет на работу по «белым спискам», если такое решение примут Минцифры и Роскомнадзор.

Ранее Минцифры отрицало планы по введению «белых списков» для домашнего интернета и заявляло, что такие меры применяются только к мобильной связи при внешних угрозах. Ведомство также называло сообщения о подготовке ограничений для фиксированного доступа недостоверными.

