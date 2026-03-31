Ростелеком подтвердил готовность перевести домашний интернет на «белые списки» — если такое решение примет Минцифры

Провайдеры сообщили о готовности перевести домашний интернет на «белые списки» , если такое решение примут Минцифры и Роскомнадзор, сообщает РБК со ссылкой на «Ростелеком — Юг». На этом фоне в регионах появляются сообщения пользователей о том, что некоторые провайдеры уже перешли на работу по «белым спискам». При этом ранее в Минцифры заявляли, что ограничения интернета применяются только к мобильной связи.

Домашний интернет может перейти на работу по «белым спискам»

В компании «Ростелеком — Юг» сообщили, что будут исполнять решения регуляторов в случае их принятия.

«Формированием белых списков занимается Минцифры, надзором за исполнением решения — Роскомнадзор. Введут его соответствующие государственные органы власти на оптическом интернете — будем исполнять», — приводит РБК сообщение компании.

Ранее телеграм-канал «Код Дурова» сообщил, что в Ростове-на-Дону один из местных провайдеров уже оставил для пользователей домашнего интернета доступ только к сервисам из «белого списка». По данным канала, информацию подтвердили несколько пользователей, обратившихся в редакцию.

До этого телеграм-канал Mash писал, что эту же систему начали внедрять провайдеры домашнего интернета в Москве. Официальных подтверждений от операторов не было.

Минцифры ранее отрицало ограничения для домашнего интернета

21 марта в ряде СМИ уже появлялась информация о возможном введении ограничений для фиксированного интернета. Тогда Минцифры опровергло эти сообщения. В министерстве заявили, что «белые списки» применяются только при ограничении мобильного интернета, а сообщения о подготовке таких мер для домашнего доступа назвали фейком.

«Белый список используется только при ограничении мобильного интернета. Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из белого списка, — фейк», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве добавили, что ряде регионов России точечно отключается исключительно мобильный интернет при внешних угрозах.

«Белый список» — доступ к ограниченному набору сервисов

«Белый список» — это перечень сайтов и сервисов, которые продолжают работать при ограничениях мобильного интернета. Трафик в сети проходит через фильтр: доступ сохраняется только к заранее разрешённым ресурсам, остальные сервисы временно блокируются.

Список формирует Минцифры, операторы внедряют технические настройки, а Роскомнадзор контролирует исполнение. В перечень включены госсервисы, банки, маркетплейсы и крупные цифровые платформы. Сервисы вне списка при ограничениях интернета становятся недоступны.

