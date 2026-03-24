В центре Москвы снова заработал мобильный интернет — ограничения продлились почти месяц

В центре Москвы после ограничений вновь заработал мобильный интернет — связь восстановилась у станций метро «Парк культуры», «Октябрьская», «Арбатская» и других, пишут РИА Новости. Москвичи столкнулись с ограничениями в начале марта 2026-го. Тогда операторы связи сообщали абонентам, что те могут воспользоваться сервисами из «белого списка» Минцифры.

Связь восстановилась у станций метро:

«Парк культуры»,

«Октябрьская»,

«Арбатская»,

«Курская»,

«Площадь революции»,

«Киевская».

Ограничения интернета начались в Москве 6 марта 2026-го

Комментируя ограничения связи в Москве, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все действия осуществляются в соответствии с законом.

В середине марта пользователи начали получать SMS-уведомления от операторов о возможных ограничениях.

«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», — говорилось в сообщениях, которые получали абоненты МТС и «Билайна».

В SMS-уведомлениях также указывалось, что пользователи могут пользоваться сервисами из «белого списка» Минцифры.

«Белый список» сайтов действуют с сентября 2025 года

С 5 сентября 2025 года Минцифры утвердило «белый список» сайтов — перечень социально значимых ресурсов, доступных даже при ограничениях интернета.

В список входят государственные сайты, маркетплейсы, несколько банков, супермаркеты, соцсети и мессенджеры, сайты СМИ и операторов связи, сервисы доставки и транспорта.

Ограничения интернета увеличили нагрузку на WiFi-сети

По данным «Ведомостей» за первые две недели ограничений — с 2 по 15 марта 2026 года — число подключений к публичным WiFi выросло в четыре раза и достигло почти 23 млн уникальных сессий. Объём трафика увеличился до 54 700 Гб, что в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты «Ведомостей» отмечают, что часть ресурсов из «белого списка» работает нестабильно, а перечня доступных сервисов пользователям недостаточно. В этих условиях публичные WiFi-сети перегружаются и становятся основным каналом доступа к сайтам и сервисам, не включённым в список.

Из-за ограничений интернета бизнес теряет до 1 млрд ₽ в день

Заместитель гендиректора оператора «Обит» Михаил Телегин заявил «Ведомостям», один день серьёзных ограничений в Москве мог стоить экономике 0,5–1 млрд рублей.

Потери связаны с простоями в сегментах, где критически важны мобильный интернет и геолокация: такси, каршеринг, доставка и онлайн-ритейл.

Пользователи начали менять тарифы

На фоне перебоев в работе интернета россияне начали обновлять мобильные тарифы. По данным «Выберу.ру», 21% пользователей уже сменили тариф, ещё 17% планируют это сделать. Основная тенденция — переход на тарифы с SMS вместо пакетов только с интернетом и звонками.