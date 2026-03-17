Каждый пятый россиянин сменил тариф после ограничений мессенджеров — в обновленный пакет теперь добавляют SMS
Россияне также стали чаще звонить друг другу
Россияне начали менять мобильные тарифы на фоне перебоев в работе привычных мессенджеров. По данным финансового маркетплейса «Выберу.ру», 21% пользователей уже сменили тариф, ещё 17% планируют это сделать. Ключевая тенденция — переход с пакетов, где есть только интернет и звонки, на тарифы с SMS.
Пользователи возвращают SMS в мобильные тарифы
Как выяснили аналитики «Выберу.ру», после новостей о сбоях в мессенджерах россияне начали менять структуру тарифов у мобильных операторов.
Пользователи переходят с пакетов, где доступны только интернет и звонки, на тарифы с включёнными SMS. Это становится альтернативным каналом связи на фоне нестабильной работы цифровых сервисов.
21% респондентов уже сменили тариф, ещё 17% рассматривают такую возможность. 62% опрошенных тариф не меняли.
На фоне ограничений мессенджеров россияне стали чаще звонить
Сбои повлияли не только на тарифы. 19% пользователей стали чаще звонить по обычной мобильной связи, особенно по срочным вопросам.
9% начали чаще использовать электронную почту, но в основном для рабочих задач. Часть пользователей также возвращается к SMS как дополнительному способу коммуникации.
Почти 30% пользователей осваивают новые мессенджеры
Параллельно россияне ищут альтернативы привычным сервисам:
- новые мессенджеры, с которыми раньше не работали, начали использовать 28% респондентов;
- к переписке через социальные сети, прежде всего во «ВКонтакте», вернулись 14%;
- 12% сократили онлайн-общение и чаще переходят к личным встречам или звонкам.
Среди россиян 18–24 лет 41% пробуют новые мессенджеры, ещё 23% используют сразу несколько сервисов.
Пользователи 25–35 лет чаще комбинируют каналы связи. В группе 35–45 лет чаще возвращаются к переписке во «ВКонтакте», а респонденты старше 45 лет переходят на звонки и чаще используют SMS.
Контекст
Переход пользователей к SMS и звонкам происходит на фоне массовых перебоев в работе Telegram. По данным «Коммерсанта», за неделю с 9 по 15 марта доля неудачных запросов к доменам мессенджера в России достигла 79,4%, а в отдельных регионах приблизилась к 90%. Пользователи отмечают ухудшение работы: если раньше сбои затрагивали фото и видео, то теперь даже текстовые сообщения отправляются с задержкой.
Ограничения на работу мессенджера в России вводились постепенно. В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил голосовые сообщения и видеозвонки, при этом медиа продолжали загружаться. С 10 февраля 2026 года началось замедление работы мессенджера: глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что причиной стали нарушения законодательства — Telegram проигнорировал около 150 тыс. запросов на удаление противоправного контента.
