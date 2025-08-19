57% россиян до 35 лет хотят вернуть звонки в мессенджерах

Неделю назад Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в Telegram и WhatsApp — для борьбы с мошенниками и экстремистами. По данным SuperJob, 36% россиян такую меру поддерживают, ещё 48% — нет. Между поколениями, зарплатами и платформами — типичный цифровой раскол.

Поколенческий разрыв

Согласно опросу SuperJob, 36% россиян считают введённые ограничения логичными — «всё ради безопасности». Однако почти половина респондентов (48%) — против: жалуются на неудобство, удар по удалённой работе, отсутствие связи с родными у вахтовиков. Ещё 16% не определились.

Демография показательная:

До 35 лет — 57% против ограничений,

От 45 лет и старше — 46% поддерживают,

Мужчины чаще против (60%), женщины чаще за (43%),

Заработок от 100 тыс. ₽ — 53% против блокировок.

Иначе говоря, чем моложе и технологичнее аудитория, тем меньше она готова отказаться от голосовой связи в любимом мессенджере — даже под предлогом безопасности.

РКН против звонков

Роскомнадзор объяснил ограничение звонков борьбой с терроризмом и телефонным мошенничеством. Ведомство утверждает, что обе платформы — Telegram и WhatsApp — не исполняют закон о «приземлении», не дают властям доступ к данным пользователей и отказались ограничить преступный контент.

Пока что блокировка частичная: сообщения, фото и видео работают, но голосовая и видеосвязь нестабильна или вовсе недоступна. Как сообщили в Минцифры, доступ к звонкам через иностранные мессенджеры вернётся — как только WhatsApp и Telegram навстречу и выполняет все необходимые условия.

Мессенджеры как инфраструктура мошенничества

По словам Евгения Егорова, ведущего аналитика компании F6, ключевая угроза — не столько сами звонки, сколько вся экосистема мессенджеров. Telegram и WhatsApp используются злоумышленниками на всех этапах атак: от первого контакта до координации внутри мошеннических групп.

«Киберпреступники максимально используют все возможности экосистемы Telegram: там действуют чат-боты, через которые в мошеннические группы вступают новые участники (так называемые “воркеры”), ведётся обмен информацией между злоумышленниками, а также создаются по шаблонам мошеннические, фишинговые и вредоносные ресурсы для совершения преступлений», — поясняет Егоров.

Он также отмечает, что у WhatsApp нет возможности полностью блокировать звонки от незнакомых — только отключить звук. Это делает платформу уязвимой для голосовых атак. Кроме того, в WhatsApp активно распространяются фейковые сообщения: при пересылке не указывается первоисточник, чем пользуются мошенники, запуская в сеть панические вбросы.

Телефонные схемы никуда не ушли

Несмотря на активное использование мессенджеров, основная часть финансового мошенничества в России по-прежнему совершается через классические каналы связи.

«По данным Центробанка за 2024 год, в 45% случаях финансового мошенничества злоумышленники действовали через обычные телефонные звонки и СМС-сообщения, и только в 15% — через мессенджеры», — говорит Егоров.

Аудио- и видеосвязь остаётся ключевым инструментом в схемах социальной инженерии — от фейковых «банков» до подставных директоров и фиктивных знакомств. При этом ограничение вызовов в Telegram и WhatsApp вряд ли сильно повлияет на преступников: они быстро адаптируются, переключаясь на другие мессенджеры или возвращаясь к мобильной связи.

Блокировка — мера техническая, но не стратегическая

Ведущий аналитик компании F6 Евгений Егоров считает, что запрет на звонки сам по себе не решает проблему. Мошенники просто переключатся на другие мессенджеры или каналы связи. Главное — не дать им дойти до момента перевода денег.

«Противодействие звонкам мошенникам с использованием обычной голосовой связи и мессенджеров – лишь одна из многих задач. Ключевая задача – остановить мошенников на ранних этапах атаки, не позволить им получить доступ к банковскому счёту пользователя или деньги, если пользователь решит перевести какую-то сумму незнакомцам», — резюмирует эксперт.

Контекст

За последние годы в России появился целый рынок решений по борьбе с цифровыми рисками: антифрод-системы, анализ поведения клиентов, киберстрахование. Но мессенджеры — это пространство, где личное и деловое смешано. И значит, и уязвимо.

Ограничения голосовой связи — попытка вмешаться в эту зону. Вопрос в том, надолго ли — и по кому они в итоге ударят сильнее: по мошенникам или по обычным пользователям.

Фото: stockcam / Getty Images