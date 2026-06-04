Wildberries запустит в России сеть отелей и детских лагерей — первые объекты откроются в 2026 году

Wildberries планирует открыть около 100 отелей по всей России под брендом WB Travel, сообщила Татьяна Ким в интервью РБК. Также компания развивает отдельную платформу для российских детских лагерей. Первые объекты могут начать принимать гостей уже в 2026 году.

Первые отели WB Travel в России появятся в Причерноморье и Сочи

В первую очередь отели под брендом WB Travel появятся в Причерноморье и Сочи. В дальнейшем сеть планируют развивать и в других туристических регионах, например, на Алтае.

Как пояснила РБК Татьяна Ким, компания будет тщательно отбирать партнёрские объекты. Речь не идёт о строительстве новых гостиниц: уже существующие отели будут работать под брендом WB Travel.

«Мы не просто ставим свою плашку WB Travel. Там есть определённые требования, обновления отелей, и добавляем туда свои некоторые вещи, например кафе, детские клубы, специальные уголки для родителей», — отметила Татьяна Ким.

Компания уже имеет опыт работы в туристическом направлении: гостиницы под брендом Wildberries работают в Египте и Турции. Теперь аналогичную модель планируют масштабировать на российский рынок.

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Детские лагеря будут развиваться под собственным брендом

Одновременно компания работает над запуском отдельного направления детского отдыха. По словам Татьяны Ким, которые передаёт РБК, сейчас бренд отобрал около 200 лагерей. Новое направление будет развиваться отдельно от бренда WB Travel и получит собственную концепцию.

В компании также рассматривают возможность размещения пунктов выдачи заказов Wildberries в гостиницах, сообщает РБК. Для детских лагерей готовятся отдельные сервисы, однако детали проекта пока не раскрываются.

Контекст

Ранее Wildberries и туроператор FUN&SUN открыли в Турции первые четыре отеля под брендом WB Travel. Все гостиницы работают по системе «всё включено», имеют категорию четыре звезды и ориентированы на семейный отдых. Перед запуском объекты обновили: компания отремонтировала номера, лобби, рестораны и общественные пространства, а также внедрила собственные стандарты обслуживания.

В отелях появились бассейны с водными горками, игровые зоны, кофейни и отдельная инфраструктура для семей с детьми. В ближайшее время в гостиницах заработает детский клуб TOUCAN с образовательными и развлекательными программами.

Туристическое направление Wildberries развивает с 2023 года, а после заключения стратегического соглашения о партнёрстве с FUN&SUN в 2025 году компания начала создавать собственную гостиничную сеть за рубежом. Первый фирменный отель WB Travel открылся в Египте в феврале 2026 года.