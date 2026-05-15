Отели Wildberries в Турции начали принимать туристов — 15 мая заработали сразу четыре гостиницы сети WB Travel

Wildberries совместно с туроператором FUN&SUN с 15 мая открыли в Турции первые четыре гостиницы под брендом WB Travel. Все отели работают по системе «всё включено» и имеют категорию четыре звезды. Сеть ориентируется на формат семейного отдыха.

Перед началом приёма туристов отели отремонтировали

В новую сеть вошли сразу четыре курортных объекта:

WB Travel Serra Park в Титреенгеле,

WB Travel Pirates Park в Текирова,

WB Travel Anita Matiate в Кемере,

WB Travel Club Bayar в Аланье.

Ранее WB взяла объекты под свой бренд, внедрила собственные стандарты качества, обновила жилые корпуса, лобби, рестораны и общественные пространства. Основной акцент компания сделала на семейный формат отдыха.

В отелях Wildberries появится детский клуб

На территории гостиниц появились бассейны с водными горками, игровые зоны и кофейни. Для гостей с детьми предусмотрены отдельное меню в ресторанах и специальные бытовые зоны со стиральными машинами для детских вещей.

В ближайшее время в гостиницах заработает детский клуб TOUCAN от FUN&SUN. Для детей подготовят развлекательные и образовательные программы, включая активности с персонажами «Фиксиков».

Ранее Azur Air переориентировал почти всю лётную программу под FUN&SUN

В конце апреля Azur Air почти полностью переориентировала летнюю полётную программу в Анталью под туроператора FUN&SUN, связанный с Wildberries. Летом 2026 года 99% рейсов авиакомпании в Турцию будут выполняться под одного партнёра. Ранее Azur Air одновременно сотрудничала с FUN&SUN и Anex Tour, причём доли туроператоров в загрузке флота были сопоставимы — около 40% кресел у каждого.

Эксперты рынка считали, что перераспределение рейсов усиливает позиции FUN&SUN и создаёт риски для Anex Tour, которому приходится перестраивать перевозки через авиакомпанию с небольшим флотом. Ранее СМИ также сообщали, что Wildberries может приобрести Azur Air, однако перевозчик эту информацию отрицал.

Контекст

В начале 2026 года WB Travel совместно с FUN&SUN начал работать над созданием собственных гостиниц за рубежом. Первый фирменный отель — WB Travel Dreams Vacation в Египте — открылся 15 февраля 2026 года. Проект ориентирован на семейный отдых.

Туристическое направление Wildberries развивает с 2023 года: сначала сервис предлагал покупку билетов, затем добавил бронирование отелей и туров. В октябре 2025 года объединённая компания Wildberries & Russ приобрела туроператора FUN&SUN.