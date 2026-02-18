В Минцифры назвали причины ограничений в отношении Telegram

Роскомнадзор замедлил работу Telegram из-за систематического невыполнения требований российского законодательства, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление главы Минцифры Максута Шадаева. По его словам, мессенджер проигнорировал около 150 000 запросов на удаление противоправного контента. Меры по ограничению Telegram начали применять с 10 февраля 2026 года.

Больше 150 тыс. преступлений было совершено с помощью Telegram

На заседании Госдумы, где подводились итоги работы Минцифры за год, глава ведомства Максут Шадаев пояснил, что основанием для замедления стало систематическое и постоянное нарушение мессенджером требований федерального закона. Он сообщил, что Telegram проигнорировал порядка 150 000 запросов на удаление противоправного контента.

Кроме того, по его словам, более 150 000 преступлений с 2022 года были совершены с использованием Telegram. Максут Шадаев уточнил, что эти дела имеют процессуальный статус и по ним идут разбирательства.

Глава Минцифры не смог подтвердить полную блокировку Telegram

Как подчеркнул Максут Шадаев, для контроля противоправной деятельности в отношении мессенджера последовательно вводились ограничения: сначала применялись штрафы, затем ограничения на голосовые вызовы, после — замедление сервиса. Однако какие меры последуют дальше, сказать пока нельзя.

Глава ведомства также добавил, что Минцифры не находится в контакте с Telegram.

Меры по замедлению начали применять с 10 февраля 2026 года. Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram из-за нарушения мессенджером российского законодательства.

Ранее в Telegram ограничили звонки

В августе 2025 года Роскомнадзор ввёл частичные ограничения на голосовую и видеосвязь в Telegram и WhatsApp*. В ряде регионов пользователи столкнулись с перебоями видеозвонков и голосовых вызовов, при этом у них подгружаются текстовые сообщения, фото и видео.

В ведомстве объясняли эти меры борьбой с телефонным мошенничеством и терроризмом, а также тем, что оба сервиса не выполняют требования закона о «приземлении».

Сообщения о полном запрете появились 17 февраля 2026-го

17 февраля 2026 года Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что Роскомнадзор планирует полностью запретить Telegram в России с 1 апреля 2026 года.

В Роскомнадзоре на это сообщили, что ведомству «нечего добавить» к ранее сделанным заявлениям.

Telegram заблокировал сотни тысяч каналов

По данным ТАСС, 16 февраля 2026 года администрация Telegram заблокировала 187,3 тыс. каналов и групп по всему миру. Днём ранее было удалено 238,8 тыс. сообществ.

С начала 2026 года, по данным на 17 февраля, в Telegram заблокированы более 7,463 млн каналов и групп. Самая массовая блокировка произошла 1 января — почти 543 тыс. сообществ за сутки.

По подсчётам ТАСС, в 2025 году Telegram удалил более 44 млн каналов и групп, что почти в 2,7 раза больше, чем в 2024 году.

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ