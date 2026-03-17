Работа Telegram замедляется: доля неудачных запросов к доменам мессенджера в России почти достигла 80%
В некоторых регионах доля ошибок в запросах достигает 90%
Доля неудачных запросов к доменам Telegram в России за неделю с 9 по 15 марта выросла до 79,4%, увеличившись на 47 п.п., сообщает «Коммерсант». В отдельных федеральных округах показатель приближается к 90%. Как уточняет издание, мессенджер фактически перестаёт полноценно работать: если раньше сбои затрагивали мультимедиа, то теперь даже сообщения отправляются с задержкой.
В некоторых регионах доля ошибок выросла вдвое
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса Merilo, за неделю с 9 по 15 марта 2026 года доля неудачных запросов к Telegram в России достигла 79,4%.
В Центральном федеральном округе показатель вырос на 60 п. п. — до 76,5%, а в Северо-Западном — на 53,5 п. п., до 78%. В отдельных регионах доля ошибок в запросах к доменам Telegram приближается к 90%.
Более 8 тысяч человек пожаловались на работу Telegram
14–16 марта пользователи начали фиксировать резкое снижение скорости работы Telegram как в мобильных, так и в сетях Wi-Fi.
Если ранее проблемы касались загрузки фото и видео, то теперь даже текстовые сообщения отправляются с задержкой. По данным сервиса Downdetector, за сутки 16 марта поступило более 8 тыс. жалоб на работу мессенджера.
Степень блокировки Telegram зависит от оборудования
Участники рынка объясняют неравномерность работы Telegram особенностями настройки систем фильтрации трафика.
Собеседник «Коммерсанта» на IT-рынке отметил, что при текущем количестве правил фильтрации — около 2,5 млн — оборудование справляется с нагрузкой по-разному.
Директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова добавила, что системы фильтрации внедряются постепенно, поэтому где-то они уже работают на полную мощность, а где-то находятся на стадии тестирования.
Бизнес рискует потерять ключевой канал продаж
Основные потери от ограничений Telegram, по словам собеседников «Коммерсанта», понесёт малый и средний бизнес.
По мнению аналитиков, для МСП переход означает фактически пересборку бизнес-модели. Сильнее всего ограничения затронут сервисный бизнес и онлайн-торговлю, где Telegram используется как основной канал привлечения клиентов.
Для IT-компаний мессенджер остаётся инструментом внутренней координации, и сбои в коммуникации во время инцидентов могут стоить дневной выручки.
Полная блокировка Telegram технически сложная задача
По словам директора по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасии Биджеловой, полностью отключить Telegram для всех пользователей сложно из-за архитектуры сервиса.
В то же время работу мессенджера можно ухудшить до такого уровня, при котором пользоваться им станет почти невозможно. В таком случае пользователи либо столкнутся с полной неработоспособностью сервиса, либо начнут переходить на альтернативные решения.
Контекст
Ограничения в отношении Telegram вводились постепенно.
В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил загрузку голосовых сообщений и видеозвонков, при этом текстовые сообщения, фото и видео продолжали работать.
С 10 февраля 2026 года началось замедление работы мессенджера. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что причиной стали нарушения законодательства: Telegram проигнорировал около 150 тыс. запросов на удаление противоправного контента.
Подробнее о том, что происходит с работой Telegram в 2026 году и какими сервисами пользоваться вместо него, — в обзоре Russian Business.
- Рынок вторичного жилья оживился в России в феврале 2026 года — спрос на ипотеку вырос на 31% за месяц Спрос растёт на фоне снижения ставок по рыночной ипотеке. 17 марта 2026, 20:30
- Количество вакансий с требованием к владению ИИ выросло втрое: чаще всего — у менеджеров по работе с клиентами Доля вакансий с требованиями ИИ-навыков у программистов — всего 5% 17 марта 2026, 19:10
- Каждый пятый россиянин сменил тариф после ограничений мессенджеров — в обновленный пакет теперь добавляют SMS Россияне также стали чаще звонить друг другу 17 марта 2026, 17:00
- Партнёрский материал Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами