Работа Telegram замедляется: доля неудачных запросов к доменам мессенджера в России почти достигла 80%

Доля неудачных запросов к доменам Telegram в России за неделю с 9 по 15 марта выросла до 79,4%, увеличившись на 47 п.п., сообщает «Коммерсант». В отдельных федеральных округах показатель приближается к 90%. Как уточняет издание, мессенджер фактически перестаёт полноценно работать: если раньше сбои затрагивали мультимедиа, то теперь даже сообщения отправляются с задержкой.

В некоторых регионах доля ошибок выросла вдвое

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса Merilo, за неделю с 9 по 15 марта 2026 года доля неудачных запросов к Telegram в России достигла 79,4%.

В Центральном федеральном округе показатель вырос на 60 п. п. — до 76,5%, а в Северо-Западном — на 53,5 п. п., до 78%. В отдельных регионах доля ошибок в запросах к доменам Telegram приближается к 90%.

Более 8 тысяч человек пожаловались на работу Telegram

14–16 марта пользователи начали фиксировать резкое снижение скорости работы Telegram как в мобильных, так и в сетях Wi-Fi.

Если ранее проблемы касались загрузки фото и видео, то теперь даже текстовые сообщения отправляются с задержкой. По данным сервиса Downdetector, за сутки 16 марта поступило более 8 тыс. жалоб на работу мессенджера.

Степень блокировки Telegram зависит от оборудования

Участники рынка объясняют неравномерность работы Telegram особенностями настройки систем фильтрации трафика.

Собеседник «Коммерсанта» на IT-рынке отметил, что при текущем количестве правил фильтрации — около 2,5 млн — оборудование справляется с нагрузкой по-разному.

Директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова добавила, что системы фильтрации внедряются постепенно, поэтому где-то они уже работают на полную мощность, а где-то находятся на стадии тестирования.

Бизнес рискует потерять ключевой канал продаж

Основные потери от ограничений Telegram, по словам собеседников «Коммерсанта», понесёт малый и средний бизнес.

По мнению аналитиков, для МСП переход означает фактически пересборку бизнес-модели. Сильнее всего ограничения затронут сервисный бизнес и онлайн-торговлю, где Telegram используется как основной канал привлечения клиентов.

Для IT-компаний мессенджер остаётся инструментом внутренней координации, и сбои в коммуникации во время инцидентов могут стоить дневной выручки.

Полная блокировка Telegram технически сложная задача

По словам директора по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасии Биджеловой, полностью отключить Telegram для всех пользователей сложно из-за архитектуры сервиса.

В то же время работу мессенджера можно ухудшить до такого уровня, при котором пользоваться им станет почти невозможно. В таком случае пользователи либо столкнутся с полной неработоспособностью сервиса, либо начнут переходить на альтернативные решения.

Контекст

Ограничения в отношении Telegram вводились постепенно.

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил загрузку голосовых сообщений и видеозвонков, при этом текстовые сообщения, фото и видео продолжали работать.

С 10 февраля 2026 года началось замедление работы мессенджера. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что причиной стали нарушения законодательства: Telegram проигнорировал около 150 тыс. запросов на удаление противоправного контента.

