Пользователи снова жалуются на сбои в Telegram — 16 марта неполадки в работе мессенджера затронули тысячи человек

Утром 16 марта пользователи Telegram в России начали массово сообщать о неполадках в работе мессенджера. По данным сервиса мониторинга Detector404, за сутки зафиксировано более 8 тыс. сообщений о сбоях. Пользователи пишут, что у мессенджера не работают разные версии сервиса — web, desktop и мобильное приложение.

Наибольшее количество жалоб поступило в 12 дня 16 марта

Согласно графику Detector404 за последние 24 часа, количество сообщений пользователей о проблемах с Telegram в отдельные моменты превышало 200 жалоб. Резкий рост обращений пришёлся на полдень 16 марта, после чего показатель постепенно снизился.

Доля сетевых сбоев в течение суток оставалась относительно стабильной и держалась примерно в диапазоне 18–20%.

Ранее источник РБК, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах, сообщил изданию, что Telegram может быть заблокирован в России в первых числах апреля 2026 года.

Большинство сообщений о сбоях — от пользователей Android

Статистика Detector404 показывает, что чаще всего пользователи сталкиваются с проблемами Telegram на устройствах Android — 40,6% сообщений. Ещё 30,7% жалоб поступили от пользователей Windows, 25,1% — от устройств iOS, и 3,1% — от пользователей Mac OS X.

Согласно данным сервиса, жалобы продолжают поступать из разных регионов России. Сообщения пользователей фиксируются на протяжении последних часов.

Сбой мобильного приложения — самая частая проблема

Наиболее распространённая неполадка связана с мобильным приложением Telegram. На неё приходится 36% сообщений пользователей Detector404.

Ещё 33% жалоб связаны с работой уведомлений, 22% — со сбоем сайта, 4% сообщений относятся к общему сбою, и 1% — к сбоям сервиса.

Сообщения о проблемах приходят из разных регионов России

Detector404 фиксирует жалобы пользователей из нескольких регионов страны.

По данным сервиса, больше всего сообщений поступило из Магаданской области — 9%, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской и Ивановской областей — примерно по 3% сообщений.

Сообщения о неполадках поступают из сетей разных интернет-провайдеров.

Жалобы пользователей продолжают поступать

По данным Detector404, пользователи продолжают сообщать о неполадках Telegram.

Сервис фиксирует обращения пользователей о проблемах с доступом к мессенджеру, а также о сбоях отдельных функций приложения.

Контекст

Ограничения в отношении мессенджера вводились поэтапно. В августе 2025 года Роскомнадзор ввёл частичные ограничения на голосовые и видеозвонки в Telegram. При этом пользователи могли отправлять текстовые сообщения, фото и видео.

10 февраля 2026 года Роскомнадзор начал замедление работы Telegram из-за нарушения российского законодательства. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что мессенджер проигнорировал около 150 тыс. запросов на удаление противоправного контента.

