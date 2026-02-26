Telegram полностью заблокируют в начале апреля 2026 года — решение называют окончательным
Ранее датой возможной блокировки мессенджера называли 1 апреля 2026-го
Telegram будет заблокирован в первых числах апреля 2026 года, сообщил источник РБК, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах. Собеседники издания назвали это решение окончательным. Меры по замедлению работы мессенджера начали применять с 10 февраля 2026 года.
Меры по ограничению Telegram вводились поэтапно в течение года
Меры по замедлению Telegram начали применять с 10 февраля 2026 года. До этого к сервису последовательно применялись штрафы и ограничения на голосовые вызовы.
В августе 2025 года Роскомнадзор ввёл частичные ограничения на голосовую и видеосвязь в Telegram. В ряде регионов пользователи сталкивались с перебоями звонков при сохранении работы текстовых сообщений.
10 февраля Роскомнадзор подтвердил замедление Telegram. 26 февраля 2026-го РБК сообщил о принятии решения в отношении мессенджера. В Роскомнадзоре заявили «Коммерсанту», что ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации.
«Власти определились со сроками блокировки мессенджера Telegram и рассматривают возможность принятия этой меры в первых числах апреля», — рассказал источник РБК.
Ранее Telegram-канал Baza писал, что полная блокировка может произойти уже 1 апреля 2026 года.
Против Павла Дурова возбудили уголовное дело
Ранее «Российская газета» со ссылкой на материалы ФСБ сообщила, что основатель Telegram Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела в России.
По данным издания, через Telegram готовили 475 терактов, которые были предотвращены силовыми структурами. В публикации также указано, что мессенджер использовался для координации теракта в «Крокус Сити Холле», а также убийств Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.
Павел Дуров подтвердил информацию об уголовном деле в своём Telegram-канале.
ФСБ может признать Telegram экстремистской организацией
На фоне новостей о возбуждении уголовного дела против Павла Дурова ФСБ в ближайшие два–три месяца может обратиться с предложением признать Telegram экстремистской организацией. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова.
Андрей Свинцов напомнил о данных, озвученных главой Минцифры Максутом Шадаевым: с 2022 года более 150 тыс. преступлений были совершены с использованием Telegram. По словам министра, мессенджер проигнорировал около 150 тыс. запросов на удаление противоправного контента.
Систематическое нарушение требований законодательства, как заявил Максут Шадаев, стало основанием для введения ограничительных мер в отношении платформы.
Контекст
Ограничения в отношении Telegram усиливались поэтапно: сначала штрафы, затем ограничения на звонки, далее замедление сервиса. По данным источников РБК, следующим шагом станет полная блокировка в начале апреля 2026 года.
