Павел Дуров прокомментировал слухи об уголовном деле — на фоне сообщений о признании Telegram экстремистским
Последовательные ограничения против платформы вводятся с 10 февраля 2026 года
Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности, сообщает «Российская газета». Эту информацию подтвердил сам основатель Telegram. В Госдуме допустили, что ФСБ может признать Telegram пособником террористов. Роскомнадзор уже применяет к сервису ограничительные меры.
В России предотвратили 475 теракта, координировавшихся через Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела в России, сообщила «Российская газета» со ссылкой на материалы ФСБ.
Издание пишет, что через Telegram готовили 475 терактов, которые были предотвращены силовыми структурами. В публикации также указано, что злоумышленники использовали мессенджер, например, для координации теракта в «Крокус Сити Холле», а также убийств Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.
Павел Дуров подтвердил информацию об уголовном деле — об этом он написал в своём канале. В посте основатель Telegram заявил, что власти России «ежедневно придумывают новые предлоги», чтобы ограничить доступ к мессенджеру в стране.
Telegram отказывается сотрудничать с российскими властями
24 февраля 2026 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил нежелание администрации Telegram сотрудничать с российскими властями, пишут РИА Новости.
«Фиксируется большое количество контента, который потенциально может представлять опасность», — передают РИА Новости слова Дмитрия Пескова.
Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что Кремль не принимает решения об ограничении работы мессенджеров — этим занимаются профильные органы, которые действуют так, как считают целесообразным.
Telegram могут признать пособником террористов
В ближайшие два–три месяца ФСБ может обратиться с предложением признать Telegram пособником террористов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова зампреда комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова.
Андрей Свинцов напомнил о данных, которые обнародовал глава Минцифры Максута Шадаев: бездействие сотрудников Telegram имеет прямое отношение к более чем 150 тыс. преступлений, совершенных в России.
По словам депутата, среди этих преступлений десятки тысяч связаны с террористическими угрозами — попытками вербовки, финансированием или управлением ячейками. При этом, как уточнил Андрей Свинцов, пользователей Telegram Premium не будут считать экстремистами, а платежи, совершённые до введения ограничения против платформы, будут считаться законными.
Ограничения Telegram связаны с несоблюдением российского законодательства
Ранее на заседании Госдумы Максут Шадаев сообщил, что с 2022 года более 150 тыс. преступлений были совершены с использованием Telegram. Он также заявил, что мессенджер проигнорировал около 150 тыс. запросов на удаление противоправного контента.
По его словам, именно систематическое нарушение требований законодательства стало основанием для введения ограничительных мер в отношении мессенджера.
Контекст
Меры по замедлению Telegram начали применять с 10 февраля 2026 года. Ранее к сервису последовательно применялись штрафы и ограничения на голосовые вызовы.
В августе 2025 года Роскомнадзор ввёл частичные ограничения на голосовую и видеосвязь в Telegram и WhatsApp*. В ряде регионов пользователи сталкивались с перебоями звонков при сохранении работы текстовых сообщений.
17 февраля 2026 года Telegram-канал Baza сообщил о возможной полной блокировке мессенджера с 1 апреля. В Роскомнадзоре заявили, что ведомству нечего добавить к ранее сделанным заявлениям.
*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ
