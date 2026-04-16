74% компаний готовы адаптировать контент под ответы ИИ: треть уже привлекает пользователей через выдачу нейросетей

74% российских компаний готовы инвестировать в привлечение трафика через нейросети и генеративные модели, сообщает Аналитический центр РИР. Каждый третий специалист по продвижению уже использует оптимизацию контента под ответы ИИ. Чтобы попадать в такую выдачу, контент должен быть экспертным, структурированным и прямо отвечать на запрос пользователя.

Треть уже оптимизируют контент под ответы ИИ

Новый подход к продвижению через генеративные модели становится стандартом маркетинга. По данным исследования, 81% участников считают развитие генеративного поиска важным для бизнеса, а более четверти уже отводят таким форматам ключевую роль.

32% специалистов уже оптимизируют контент под ответы нейросетей и поисковых ИИ-алгоритмов, ещё 42% планируют сделать это до конца 2026 года.

Большинство компаний готовы вкладываться в новые методы привлечения трафика и конверсий через ответы генеративных нейросетей. Из них:

13% из них уже инвестируют в обучение сотрудников и адаптацию контента под ИИ,

27% планируют начать привлекать трафик через ответы нейросетей,

30% пытаются понять, принесёт ли пользу бизнесу адаптация контента под ответы искусственного интеллекта.

Больше половины компаний готовы адаптировать контентные стратегии под быстрые ответы ИИ

На сегодняшний день бизнес использует нейросети как дополнение к существующим каналам привлечения клиентов. Чаще всего компании отмечают, что попадание в ответы ИИ даёт дополнительный источник охвата (58%) и усиливают классическое SEO (52%).

Также среди других эффектов от попадания в ответы нейросети — конкурентное преимущество (48%) и влияние на рекомендации пользователям (40%). Более половины респондентов уже готовы адаптировать контентные стратегии под новые требования.

Экспертность и структура контента — ключевые факторы попадания в ИИ-ответы

Среди главных факторов попадания в ответы нейросетей специалисты выделяют:

экспертность источника — 57%,

структурированность контента — 53%,

наличие прямых ответов на запросы пользователей — 50%.

Эти параметры становятся основой для адаптации контента под требования ИИ-алгоритмов.

4 из 10 респондентов считают, что адаптировать контент под ИИ-выдачу должны SEO-специалисты

Главным барьером для адаптации контента под ИИ-выдачу остаётся дефицит знаний — его отмечают 57% специалистов. Ещё 56% указывают на отсутствие понятных метрик эффективности.

Сохраняется и неопределённость с кадрами: 39% респондентов считают, что стоит дообучать SEO-специалистов, а каждый четвёртый ожидает появления отдельной специализации.

Контекст

Ранее Яндекс открыл бизнесу новую аналитику в Алисе AI. Новая функция «Видимость сайта в Алисе AI» показывает, как часто сайт компании упоминается в быстрых ИИ-ответах поиска и с какими площадками он конкурирует.

Бизнес получает доступ к доле таких упоминаний, примерам пользовательских запросов и списку похожих сайтов — эти данные можно использовать для работы с контентом. Быстрые ответы Алисы AI ежемесячно используют 46,5 млн человек.