93% россиян используют ИИ в рабочей переписке: чаще всего — для формулировки аргументов при конфликтах

93% россиян время от времени используют ИИ в деловой переписке, а почти половина делает это ежедневно, говорится в совместном исследовании IT-компании Touch Instinct и деловой социальной сети TenChat. Нейросети помогают сотрудникам не только быстрее писать сообщения, но и искать аргументы в спорах, а также справляться со стрессом в конфликтных ситуациях.

Каждый восьмой обращается к ИИ во время конфликтов

Исследование показало, что россияне всё чаще используют нейросети в сложных рабочих коммуникациях. Так, 13% респондентов обращаются к ИИ в конфликтных или кризисных ситуациях, а ещё 12% используют алгоритмы для поиска новых аргументов и формулирования собственной позиции.

Как отметили участники исследования, нейросети помогают подобрать более нейтральные формулировки, снизить эмоциональность сообщений и упростить общение.

Почти половина сотрудников использует ИИ ежедневно

Среди участников опроса 47% используют нейросети для рабочих коммуникаций каждый день, ещё 25% — несколько раз в неделю. Лишь 7% заявили, что им не нужен ИИ для деловых переписок.

Каждый третий сотрудник использует нейросеть для более быстрого общения с коллегами. Ещё 22% обращаются к ИИ во время сложных переговоров с клиентами и партнёрами. Реже алгоритмы используют для поздравлений коллег (9%) и обсуждений с руководством (6%). Развитие ИИ затронет 60% профессий — каждая десятая специальность может исчезнуть с рынка труда Читать

Нейросети чаще всего помогают писать письма и улучшать формулировки

Самым заметным эффектом использования ИИ участники исследования назвали экономию времени — об этом сообщили 32% респондентов. Ещё 25% считают, что нейросети делают тексты понятнее и логичнее.

Чаще всего сотрудники используют нейросети для следующих задач:

улучшения формулировок (28%),

написания писем и сообщений (25%),

генерации аргументов и ответов (15%).

14% опрошенных признались, что чувствуют себя увереннее, если ответ подготовлен с помощью ИИ. Ещё 7% заявили, что использование ИИ помогает им меньше нервничать во время рабочей переписки.

Только 7% отправляют ответы ИИ без редактирования

Несмотря на популярность нейросетей, большинство сотрудников предпочитают проверять и редактировать сгенерированные сообщения перед отправкой.

По данным исследования, 37% исправляют текст после каждой генерации, ещё 32% делают это периодически. Лишь 7% копируют ответ нейросети и сразу отправляют его собеседнику.

30% участников исследования опасаются, что нейросети могут исказить информацию или смысл сообщения. Ещё 22% беспокоятся о возможной утечке данных, а 14% — о потере собственного стиля общения. Только 2% участников исследования заявили, что не видят рисков в использовании нейросетей для переписки.

Самая востребованная ИИ-функция — поиск информации в чатах

В будущем сотрудники готовы делегировать нейросетям прежде всего рутинные задачи. Наиболее востребованными сценариями автоматизации стали:

поиск информации в рабочих чатах (24%),

напоминания о необходимости ответить на сообщение (20%),

сортировка писем (16%) и постановка задач по итогам коммуникации (13%).

При этом полностью автономное общение готовы доверить ИИ только 5% опрошенных. Большинство хотят сохранять контроль над диалогом, особенно во время важных переговоров, контактов с руководством и конфликтных ситуаций.