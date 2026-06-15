Самозанятые получили возможность создавать публичные каналы в MAX — до этого функция была доступна юрлицам и ИП

Более 16 млн российских предпринимателей, оформивших самозанятость, получили доступ к «Платформе для партнёров» MAX. Теперь они могут создавать публичные каналы, запускать чат-ботов и мини-приложения для работы с клиентами. Ранее эти возможности были доступны российским компаниям, оформившим юрлицо, и индивидуальным предпринимателям.

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Для подключения потребуется верификация через «Госуслуги»

Как сообщили в пресс-службе MAX, для регистрации на платформе необходимо авторизоваться по номеру телефона на сайте business.max.ru, выбрать тип профиля «Самозанятый» и пройти верификацию через портал «Госуслуги».

Как следует из опубликованных инструкций платформы, управление каналом привязывается к номеру самозанятого. После подачи заявки пользователю потребуется дождаться её одобрения.

Бизнес может продавать товары внутри MAX

Компании и предприниматели, подключённые к платформе, получают доступ к инструментам для работы с клиентами внутри мессенджера.

Среди них:

чат-боты для автоматизации коммуникации;

более 30 интеграций с CRM-системами и сервисами управления клиентскими взаимодействиями;

онлайн-витрины и веб-сайты в формате мини-приложений;

инструменты для продажи товаров и услуг непосредственно внутри MAX без перехода на внешние площадки.

Кроме того, платформа позволяет использовать Цифровой ID для подтверждения возраста пользователя или его льготного статуса.

Без отметки A+ можно создать только один публичный канал

Самозанятые смогут создать один публичный канал через «Платформу для партнёров» MAX после регистрации и верификации профиля. Название канала пользователь выбирает самостоятельно, а никнейм система формирует автоматически.

При этом для авторов, у которых есть площадки с верификацией (отметка A+) во «ВКонтакте», «Дзене», «Одноклассниках» или Telegram, действуют другие условия. Владельцы площадок с отметкой A+ во «ВКонтакте», «Дзене», «Одноклассниках» или Telegram могут перенести свои каналы в MAX и сохранить их названия и адреса. Количество таких каналов зависит от числа подтверждённых площадок с отметкой A+.

Для создания канала профиль в MAX должен быть зарегистрирован на тот же номер телефона, который использовался при регистрации на «Платформе для партнёров». Мессенджер Max запустил верификацию блогеров — каналы от 10 тыс. подписчиков смогут получить отметку A+ Читать

Пользователи также могут создать приватные каналы

Пользователи MAX также могут создавать приватные каналы. Для этого не нужно подключаться к «Платформе для партнёров» — достаточно аккаунта, зарегистрированного на российский номер телефона.

Приватные каналы не отображаются в поиске, а попасть в них можно только по ссылке-приглашению, которая создаётся автоматически. При желании владелец канала может включить режим заявок на вступление и самостоятельно одобрять новых подписчиков.

Изменить тип канала после создания пока нельзя: публичный канал нельзя сделать приватным и наоборот. Также пользователи пока не могут менять адрес канала.

Более 500 тыс. организаций уже работают на платформе

По данным MAX, на конец мая к «Платформе для партнёров» присоединились более 500 тыс. компаний и организаций.

В марте 2026 года мессенджер открыл доступ к платформе для всех российских компаний. Тогда в пресс-службе сообщали, что подключиться к бизнес-инструментам могли более 8 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Аудитория MAX превысила 125 млн пользователей

MAX позиционируется как национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В приложении доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы и информационные каналы в тестовом режиме. В экосистему также интегрированы мини-приложения и чат-боты.

По данным компании, в мае 2026 года количество пользователей MAX превысило 125 млн человек.