Самозанятые получили возможность создавать публичные каналы в MAX — до этого функция была доступна юрлицам и ИП

Самозанятые получили возможность создавать публичные каналы в MAX — до этого функция была доступна юрлицам и ИПДля создания канала необходима регистрация на «Платформе для партнёров» и верификация через «Госуслуги»
Более 16 млн российских предпринимателей, оформивших самозанятость, получили доступ к «Платформе для партнёров» MAX. Теперь они могут создавать публичные каналы, запускать чат-ботов и мини-приложения для работы с клиентами. Ранее эти возможности были доступны российским компаниям, оформившим юрлицо, и индивидуальным предпринимателям.
Для подключения потребуется верификация через «Госуслуги»
Как сообщили в пресс-службе MAX, для регистрации на платформе необходимо авторизоваться по номеру телефона на сайте business.max.ru, выбрать тип профиля «Самозанятый» и пройти верификацию через портал «Госуслуги».
Как следует из опубликованных инструкций платформы, управление каналом привязывается к номеру самозанятого. После подачи заявки пользователю потребуется дождаться её одобрения.
Бизнес может продавать товары внутри MAX
Компании и предприниматели, подключённые к платформе, получают доступ к инструментам для работы с клиентами внутри мессенджера.
Среди них:
- чат-боты для автоматизации коммуникации;
- более 30 интеграций с CRM-системами и сервисами управления клиентскими взаимодействиями;
- онлайн-витрины и веб-сайты в формате мини-приложений;
- инструменты для продажи товаров и услуг непосредственно внутри MAX без перехода на внешние площадки.
Кроме того, платформа позволяет использовать Цифровой ID для подтверждения возраста пользователя или его льготного статуса.
Без отметки A+ можно создать только один публичный канал
Самозанятые смогут создать один публичный канал через «Платформу для партнёров» MAX после регистрации и верификации профиля. Название канала пользователь выбирает самостоятельно, а никнейм система формирует автоматически.
При этом для авторов, у которых есть площадки с верификацией (отметка A+) во «ВКонтакте», «Дзене», «Одноклассниках» или Telegram, действуют другие условия. Владельцы площадок с отметкой A+ во «ВКонтакте», «Дзене», «Одноклассниках» или Telegram могут перенести свои каналы в MAX и сохранить их названия и адреса. Количество таких каналов зависит от числа подтверждённых площадок с отметкой A+.
Для создания канала профиль в MAX должен быть зарегистрирован на тот же номер телефона, который использовался при регистрации на «Платформе для партнёров».
Пользователи также могут создать приватные каналы
Пользователи MAX также могут создавать приватные каналы. Для этого не нужно подключаться к «Платформе для партнёров» — достаточно аккаунта, зарегистрированного на российский номер телефона.
Приватные каналы не отображаются в поиске, а попасть в них можно только по ссылке-приглашению, которая создаётся автоматически. При желании владелец канала может включить режим заявок на вступление и самостоятельно одобрять новых подписчиков.
Изменить тип канала после создания пока нельзя: публичный канал нельзя сделать приватным и наоборот. Также пользователи пока не могут менять адрес канала.
Более 500 тыс. организаций уже работают на платформе
По данным MAX, на конец мая к «Платформе для партнёров» присоединились более 500 тыс. компаний и организаций.
В марте 2026 года мессенджер открыл доступ к платформе для всех российских компаний. Тогда в пресс-службе сообщали, что подключиться к бизнес-инструментам могли более 8 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Аудитория MAX превысила 125 млн пользователей
MAX позиционируется как национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В приложении доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы и информационные каналы в тестовом режиме. В экосистему также интегрированы мини-приложения и чат-боты.
По данным компании, в мае 2026 года количество пользователей MAX превысило 125 млн человек.