Мессенджер Max запустил верификацию блогеров — каналы от 10 тыс. подписчиков смогут получить отметку A+

Блогеры с аудиторией от 10 тыс. подписчиков получили возможность верифицировать свои каналы в мессенджере Max. Для этого платформа запустила специальную отметку A+, которая подтверждает статус автора. В пресс-службе мессенджера отметили, что нововведение направлено на развитие инструментов монетизации.

Для верификации нужна регистрация канала в реестре Роскомнадзора

Для получения отметки A+ авторам необходимо пройти регистрацию канала в реестре Роскомнадзора через «Госуслуги». После подачи заявки пользователь должен перейти в специальный чат-бот «Метка A+» внутри Max и указать номер заявки.

Отметка появится в профиле канала после подтверждения со стороны регулятора. Таким образом, система верификации будет связана с официальным государственным реестром.

Блогеры получат доступ к донатам

Наличие маркировки A+ позволит блогерам повысить прозрачность работы с рекламодателями и укрепить доверие аудитории. Также подтвержденные каналы смогут подключать донаты, что расширяет возможности заработка внутри платформы.

Запуск верификации отражает общий тренд на формализацию рынка блогеров и усиление контроля за цифровым контентом.

Контекст

Мессенджер Max был запущен 26 марта 2025 года компанией VK. По состоянию на 10 марта 2026 года его аудитория достигла 100 млн пользователей. Каждые сутки платформой пользуются примерно 70 млн человек.

В сентябре 2025 года платформа открыла каналы для блогеров с аудиторией от 10 тыс. подписчиков после закрытого теста с участием более 600 авторов и охватом 5,5 млн пользователей. Названия каналов автоматически подтягивались из реестра Роскомнадзора, что упрощало запуск и сохраняло узнаваемость.

