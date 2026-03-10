Аудитория мессенджера MAX достигла 100 млн пользователей: каждый день на платформе совершают около 28 млн звонков
Ежедневно пользователи отправляют более 1 млрд сообщений
Число пользователей мессенджера MAX достигло 100 млн, сообщили в пресс-службе сервиса. Каждые сутки платформой пользуются примерно 70 млн человек, в мессенджере создано 25,5 млн групповых чатов и 2,2 млн публичных и приватных каналов. Они совершают около 28 млн звонков ежедневно.
Пользователи MAX записали и отправили около 470 млн видеосообщений
По данным компании, каждые сутки пользователи отправляют в мессенджере более 1 млрд сообщений и совершают около 28 млн звонков.
С момента начала работы платформы в MAX было отправлено 62 млрд сообщений и совершено более 3 млрд звонков. Кроме того, пользователи записали и отправили около 470 млн видеосообщений.
Сейчас в мессенджере создано 25,5 млн групповых чатов. Также пользователи, блогеры и компании создали на платформе 2,2 млн публичных и закрытых каналов.
Мессенджер MAX запустил Цифровой ID, который заменит документы
Ранее мессенджер MAX запустил сервис «Цифровой ID», позволяющий подтверждать личные данные с помощью динамического QR-кода в профиле. Такой код может заменить бумажные документы и использоваться, например, для подтверждения возраста или статуса студента, пенсионера либо многодетного родителя.
Для подключения функции пользователю нужно обновить приложение и подтвердить свою личность через портал «Госуслуги». После синхронизации данных в профиле появляется индивидуальный QR-код, который автоматически обновляется каждые 30 секунд.
Доступ к Цифровому ID защищён биометрией
Новая функция уже применяется для подтверждения возраста на маркетплейсе Ozon и работает более чем в 70 тыс. торговых точек федеральных сетей.
При покупке товаров категории 18+ на кассах самообслуживания достаточно показать QR-код из приложения. Доступ к нему защищён биометрией — вход осуществляется через распознавание лица или отпечаток пальца.
Через MAX можно закрывать больничный без визита к врачу
Министерство здравоохранения также разрешило завершать оформление больничных листов удалённо с использованием телемедицинских сервисов в национальном мессенджере MAX. В рамках онлайн-консультации врач сможет оценить состояние пациента и закрыть листок нетрудоспособности без посещения медицинского учреждения. Если потребуется продлить больничный или уточнить диагноз, пациенту предложат прийти на очный приём.
Дистанционный формат может применяться и в других ситуациях — например, при уходе за заболевшим родственником, во время карантина или при риске распространения инфекционных заболеваний.
Подробнее о возможностях мессенджера MAX — в обзоре Russian Business.
