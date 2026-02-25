Вместо бумажных документов — QR-код: мессенджер Max запустил Цифровой ID для подтверждения возраста пользователей

Мессенджер Max запустил Цифровой ID — QR-код в профиле, который может заменить бумажные документы. Сервис позволяет подтвердить статус совершеннолетнего, студента, многодетного родителя или пенсионера. Создать цифровой документ можно через приложение, подтвердив личность через портал «Госуслуги».

Цифровой ID защищён от скриншотов и работает только на устройстве владельца

Цифровой ID представляет собой динамический QR-код, который действует только на устройстве владельца. Код обновляется каждые 30 секунд и защищён от создания скриншотов. Доступ к разделу осуществляется через биометрическую аутентификацию — по распознаванию лица или отпечатку пальца. Оформить документ могут все граждане России старше 18 лет.

Чтобы подключить функцию, необходимо обновить приложение, зайти в профиль и дать согласие на обработку персональных данных через «Госуслуги». После подтверждения в профиле формируется индивидуальный QR-код, с помощью которого можно подтверждать статус.

Чтобы создать код, нужно перейти в раздел Цифровой ID в профиле, нажать «Добавить документы» и подтвердить согласие через «Госуслуги». После синхронизации данных QR-код станет доступен для использования.

Цифровой ID уже работает в 70 тыс. магазинах

Функция подтверждения возраста уже доступна на маркетплейсе Ozon — её используют в пунктах выдачи заказов. Кроме того, сервис работает более чем в 70 тыс. торговых точек федеральных розничных сетей.

Если товар относится к категории 18+, на кассах самообслуживания больше не требуется предъявлять бумажный документ. Для подтверждения возраста достаточно отсканировать QR-код из профиля мессенджера.

С марта пенсионеры смогут подтверждать льготный статус QR-кодом в Max

С марта 2026 года пенсионеры смогут подтверждать льготный статус с помощью QR-кода в приложении. Это позволит оформлять скидки и получать меры социальной поддержки дистанционно — без визитов в ведомства и МФЦ. Первым новую функцию протестировал ритейлер X5 для своих сотрудников.

Механизм работы аналогичен подтверждению возраста: пользователь разрешает обработку данных через «Госуслуги», после чего в профиле формируется динамический QR-код. Он обновляется каждые 30 секунд и защищён от копирования. В Минздраве отмечают, что сервис должен упростить получение услуг для пожилых граждан и сократить нагрузку на социальные учреждения.

