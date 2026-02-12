Закрыть больничный в 2026 году можно через мессенджер Max

Министерство здравоохранения РФ утвердило возможность дистанционного закрытия больничных через национальный мессенджер Max, сообщает ТАСС. Теперь листок нетрудоспособности можно оформить онлайн, без визита в поликлинику. При необходимости продления или уточнения состояния пациенту предложат прийти на очный приём.

Минздрав разрешил врачам закрывать больничные через телемедицину

Врач сможет оценивать состояние пациента онлайн с использованием телемедицинских технологий и при подтверждении восстановления трудоспособности закрывать больничный дистанционно. Если требуется продление листка или уточнение диагноза, назначается очный приём.

Дистанционный формат допускается при уходе за больным членом семьи, карантине или угрозе распространения опасных заболеваний. Нововведение направлено на снижение нагрузки на поликлиники и минимизацию рисков для пациентов.

Подтверждение статуса пенсионера — также через Max

С марта 2026 года российские пенсионеры смогут подтверждать свой льготный статус с помощью QR-кода в приложении Max, пишут «Ведомости». Нововведение позволит оформлять соцподдержку и скидки полностью дистанционно — через смартфон, без посещения ведомств.

Данную функцию уже протестировали в двух магазинах X5 — ритейлер первым запустил данный формат через Max для своих сотрудников. В Министерстве здравоохранения подчёркивают, что это не только упростит доступ к госуслугам для пожилых людей, но и снизит нагрузку на социальные учреждения и МФЦ.

Контекст

Max, запущенный в марте 2025 года, стремительно превращается в государственную цифровую платформу. Уже сегодня через Max работают цифровые ID, запись к врачу, образовательная платформа «Сферум» и система электронной подписи.

Параллельно с расширением возможностей Max получает официальный государственный статус. В декабре 2025 года Госдума приняла поправки, разрешающие подтверждать возраст через мессенджер при покупке алкоголя, табака, билетов на мероприятия — без предъявления паспорта. Это решение стало логичным продолжением курса Минцифры на замещение устаревших и уязвимых способов идентификации (например, SMS-кодов на «Госуслугах») более защищёнными цифровыми инструментами.