Подтвердить возраст можно будет без паспорта — через Max

Госдума приняла поправки, позволяющие подтверждать возраст с помощью национального мессенджера Max — без предъявления паспорта. Документ размещён в электронной базе парламента и вступит в силу со дня официального опубликования. Новый механизм можно будет использовать при покупке товаров, а также при посещении мероприятий.

Паспорт больше не нужен — при покупке товаров 18+ и посещении мероприятий

Согласно данным на сайте Госдумы, мессенджер Max можно будет использовать для подтверждения возраста при покупке алкоголя, безалкогольных тонизирующих напитков, табачной и никотинсодержащей продукции, включая кальяны и устройства для потребления никотина. Также цифровая проверка допускается при установлении личности и возраста участников лотерей или лиц, желающих принять в них участие.

Использование приложения Max предусмотрено и при посещении зрелищных мероприятий, например, театральных постановок, кино и концертов. Закон закрепляет возможность цифровой проверки возраста и личности в ситуациях, где ранее требовалось предъявление паспорта.

Изменения коснулись закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Изменения внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в ряд сопутствующих нормативных актов. Законопроект был внесён в Госдуму 19 июня 2024 года группой депутатов от «Единой России» и ЛДПР. В первом чтении документ приняли 19 марта.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявлял, что нововведение облегчит процесс подтверждения возраста и станет востребованным среди пользователей.

Закон вступит в силу после подписания президентом РФ.

Контекст

Ранее Минцифры объявило о постепенном отказке от входа на портал «Госуслуги» по SMS для мобильных пользователей. В качестве альтернативы ведомство предложило более защищённые способы авторизации — через национальный мессенджер Max и биометрию.

Решение было принято в связи с ростом мошенничества: одноразовые коды из SMS чаще всего становились целью социальной инженерии. В Минцифры подчёркивали, что Max и биометрия позволяют снизить эти риски и повысить безопасность цифровых сервисов.