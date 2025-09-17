MAX мессенджер открыт для блогеров с аудиторией от 10 тыс.

Национальный мессенджер MAX продолжает усиливать позиции как цифровая экосистема: после двух месяцев закрытого теста компания открыла каналы для авторов. Теперь блогеры категории «А+» с более чем 10 тыс. подписчиков в соцсетях могут запускать свои каналы в приложении самостоятельно.

Второй этап запуска

Закрытое тестирование каналов длилось два месяца. В нём участвовали более 600 авторов разных тематик — от лайфстайла и культуры до бизнеса и образования. Совокупный охват превысил 5,5 миллиона пользователей, что позволило команде протестировать механику и собрать обратную связь.

Теперь функционал становится доступен авторам «А+». Чтобы создать канал, достаточно обновить приложение и пройти регистрацию в чат-боте «Каналы в MAX». После модерации блогер получает готовый инструмент для работы, причём ник и название автоматически подтягиваются из реестра Роскомнадзора. Это снижает барьеры входа и сохраняет узнаваемость бренда, что особенно важно для авторов с устойчивым сообществом.

MAX расширяет экосистему

Запуск каналов — не единственный апдейт. Несколько дней назад мессенджер анонсировал пилот Цифрового ID — цифрового аналога паспорта. Документ работает через динамический QR-код и позволяет подтверждать возраст, студенческий или пенсионный статус прямо в приложении. Первым партнёром выступила сеть «Магнит», где новый инструмент уже можно использовать на кассах самообслуживания.

Таким образом, MAX демонстрирует, что перестаёт быть только мессенджером. За последние месяцы сервис интегрировался с «Госключом» для подписания юридически значимых документов, образовательной платформой «Сферум» и рекламным рынком Telega.in. Добавление каналов превращает его в полноценную площадку для контента, где соединяются коммуникации, платежи, государственные сервисы и медиа.

Зачем это авторам и брендам?

Для блогеров категории «А+» появление каналов в MAX — реальный шанс нарастить аудиторию и протестировать новые модели монетизации. Формат привычен по другим соцсетям, но теперь он встроен в национальную платформу, которая активно растёт: за август–сентябрь аудитория MAX увеличилась с 18 до более чем 30 миллионов пользователей.

Для рекламодателей каналы станут новым инструментом продвижения. Учитывая, что интеграции в привычных соцсетях теперь недоступны, каналы в MAX формируют легальную альтернативу для брендов.