MAX открыл каналы для авторов с 10 тысячами подписчиков: мессенджер делает ставку на блогеров
MAX мессенджер открыт для блогеров с аудиторией от 10 тыс.
Национальный мессенджер MAX продолжает усиливать позиции как цифровая экосистема: после двух месяцев закрытого теста компания открыла каналы для авторов. Теперь блогеры категории «А+» с более чем 10 тыс. подписчиков в соцсетях могут запускать свои каналы в приложении самостоятельно.
Второй этап запуска
Закрытое тестирование каналов длилось два месяца. В нём участвовали более 600 авторов разных тематик — от лайфстайла и культуры до бизнеса и образования. Совокупный охват превысил 5,5 миллиона пользователей, что позволило команде протестировать механику и собрать обратную связь.
Теперь функционал становится доступен авторам «А+». Чтобы создать канал, достаточно обновить приложение и пройти регистрацию в чат-боте «Каналы в MAX». После модерации блогер получает готовый инструмент для работы, причём ник и название автоматически подтягиваются из реестра Роскомнадзора. Это снижает барьеры входа и сохраняет узнаваемость бренда, что особенно важно для авторов с устойчивым сообществом.
MAX расширяет экосистему
Запуск каналов — не единственный апдейт. Несколько дней назад мессенджер анонсировал пилот Цифрового ID — цифрового аналога паспорта. Документ работает через динамический QR-код и позволяет подтверждать возраст, студенческий или пенсионный статус прямо в приложении. Первым партнёром выступила сеть «Магнит», где новый инструмент уже можно использовать на кассах самообслуживания.
Таким образом, MAX демонстрирует, что перестаёт быть только мессенджером. За последние месяцы сервис интегрировался с «Госключом» для подписания юридически значимых документов, образовательной платформой «Сферум» и рекламным рынком Telega.in. Добавление каналов превращает его в полноценную площадку для контента, где соединяются коммуникации, платежи, государственные сервисы и медиа.
Зачем это авторам и брендам?
Для блогеров категории «А+» появление каналов в MAX — реальный шанс нарастить аудиторию и протестировать новые модели монетизации. Формат привычен по другим соцсетям, но теперь он встроен в национальную платформу, которая активно растёт: за август–сентябрь аудитория MAX увеличилась с 18 до более чем 30 миллионов пользователей.
Для рекламодателей каналы станут новым инструментом продвижения. Учитывая, что интеграции в привычных соцсетях теперь недоступны, каналы в MAX формируют легальную альтернативу для брендов.
- 1 Слухи об уходе — фейк: автоконцерн Chery остаётся в России Chery не планирует уходить с российского рынка 17 сентября 2025, 19:08
- 2 Хакеры переключились с бизнеса на массы: киберворы атакуют пользователей Android и получают доступ к счетам Мошенники атакуют пользователей Android двумя вирусами 17 сентября 2025, 18:26
- 3 В МТС Медиа — новый стратег: к команде присоединился Михаил Горфиль с опытом из «Сбера» и ставкой на медиавселенные Директором по стратегии в МТС Медиа назначен Михаил Горфиль 17 сентября 2025, 11:12
- 4 Магия маркетинга: правильное упоминание ИИ в описании продукта — и доля готовых купить выше на 70% Продажи продукта зависят от правильного указания на ИИ 17 сентября 2025, 09:00