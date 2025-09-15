MAX мессенджер запустил Цифровой ID — онлайн-аналог паспорта

Национальный мессенджер MAX запустил пилот Цифрового ID — это виртуальный аналог паспорта. В основе лежит динамический QR-код, который обновляется каждые 30 секунд и позволяет подтвердить возраст, студенческий или пенсионный статус без предъявления бумажных документов. Первым партнёром стала сеть магазинов «Магнит».

Новый формат идентификации

Цифровой ID задуман как полноценная альтернатива бумажным документам и справкам, которые часто оказываются недоступны в нужный момент. Доступ к нему открывается только через биометрическую проверку — распознавание лица или отпечаток пальца. Документ жёстко привязан к устройству, на котором он создан, и не может быть перенесён на другой смартфон.

Безопасность встроена в саму механику: QR-код обновляется каждые полминуты, а при попытке сделать скриншот система выводит белый экран. При сканировании сервис или торговая точка видят не паспортные данные, а только подтверждённый статус — например, «18+» или «студент». Таким образом, пользователь остаётся защищённым, а бизнес получает быстрый инструмент проверки.

Первые сценарии применения

Внедрение Цифрового ID пока ограничено несколькими направлениями, но даже они закрывают важные ниши. Документ используется для подтверждения возраста при покупке алкоголя и табака, при заселении в гостиницы, а также при получении льгот студентами, пенсионерами или многодетными родителями.

Именно этот подход тестирует «Магнит»: покупатель открывает профиль в MAX, показывает QR-код на кассе самообслуживания, и система автоматически верифицирует возраст без бумажного паспорта. Для бизнеса это ускорение обслуживания, для государства — инструмент массового внедрения цифровой идентификации, для пользователей — удобство «одного окна», где документы всегда в смартфоне.

MAX как экосистема

Запуск Цифрового ID опирается на быстрый рост самого мессенджера. MAX развивается стремительно: ещё в августе у него было 18 млн пользователей, а к началу сентября аудитория перевалила за 30 млн. Ежедневно фиксируется более 8 млн звонков, а общее число сообщений превысило миллиард. Пользователи активно осваивают новые форматы: групповые звонки длятся до часа, число групповых чатов превысило 1,2 млн, а популярность видеосообщений-кружков за считаные дни измеряется миллионами.

Параллельно сервис расширяет функционал. Он интегрировался с «Госключом» для подписания юридически значимых документов, подключился к образовательной платформе «Сферум», а в сентябре запустил рынок нативной рекламы через Telega.in.

Контекст

Сегодня сценарии использования Цифрового ID ограничены, но потенциал очевиден. Если пилот с «Магнитом» окажется успешным, Цифровой ID может выйти за пределы ритейла и стать стандартом идентификации в офлайне. Возможности применения масштабируются на банки, транспорт, медицину и госуслуги. В таком случае MAX перестанет быть лишь мессенджером и превратится в ключевой элемент цифровой инфраструктуры.

Станет ли технология массовым стандартом — зависит от скорости интеграции в повседневные сервисы и уровня доверия пользователей.